Une microrafale politique à Notre-Dame-de-Grâce

La microrafale qui a détruit il y a quelques jours des centaines d’arbres dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal me rappelle l’incurie généralisée qui a caractérisé la gestion des villes de l’île de Montréal au cours des années 1960-2010. Pendant cette période, on a négligé l’entretien des infrastructures. Quel avantage politique un élu pouvait-il retirer de l’inauguration d’un nouvel égout collecteur ou du remplacement de lampadaires, alors que le financement de fêtes populaires (Expo 67) ou d’équipements sportifs (les Jeux olympiques de 1976) permettait d’obtenir une couverture médiatique spectaculaire favorisant leur réélection ?

Aujourd’hui, on doit en un temps record et à grands frais financer le remplacement des égouts, la restauration des rues et de nombreux équipements dont on a négligé l’entretien et la mise à niveau pendant des décennies.

Le grand coup de vent qui a massacré les magnifiques arbres du parc Notre-Dame-de-Grâce et des rues voisines explique sans doute partiellement la mise à mort des arbres les plus âgés. Cependant, des dizaines d’autres arbres matures auraient pu résister à cette rafale dévastatrice s’ils avaient été convenablement élagués, émondés et entretenus. Or, pour les 35 000 arbres de l’arrondissement, le maire explique candidement que seuls dix émondeurs sont employés par son administration. La qualité de vie des citoyens de ce quartier se nourrit, entre autres, de la présence de ces arbres matures qui ornent ses rues. Je souhaite que ce coup de vent ait un impact politique, soit de rappeler au maire et à son administration l’importance qui doit être accordée à l’entretien des arbres. On peut toujours remplacer rapidement des tuyaux d’égouts et des lampadaires inefficaces, mais un arbre prendra des décennies à grandir. Pourquoi ne pas mieux l’entretenir ?