375e de Montréal: dévoilement du legs offert par Québec

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a dévoilé mercredi l’oeuvre d’art public qui accompagnera le parc Guido-Nincheri, un don de la Ville de Québec à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal. M. Coderre a remercié la Ville de Québec et son maire, Régis Labeaume — présent pour le dévoilement —, pour ce « legs pérenne », réaffirmant la « profonde amitié » qui lie les deux villes. L’oeuvre de l’artiste Jean-Robert Drouillard, intitulée Le contour des conifères dans la nuit bleue et les étoiles derrière ma tête sont dans tes yeux, prend place sur la promenade de la Ville-de-Québec dans le parc situé à l’intersection de la rue Rachel et du boulevard Pie-IX. Elle se compose de quatre sculptures en forme de colonnes, chacune ornée d’un athlète portant un chandail de baseball. Sur chaque dossard apparaît un animal ainsi qu’une date marquante de l’histoire de la métropole : un clin d’oeil à la fondation de Québec en 1608, à celle de Montréal en 1642, à l’Exposition universelle de Montréal en 1967 ainsi qu’aux Jeux olympiques de 1976.