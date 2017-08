49 plaintes sur le processus d’embauche de la Ville de Montréal en 2016

Il y a eu plus de 3000 processus d’embauches au sein de la Ville de Montréal en 2016.

Quelque 49 plaintes de candidats ayant postulé à un emploi au sein de la Ville de Montréal ont été formulées à la Commission de la fonction publique de Montréal en 2016. Seulement quatre d’entre elles ont été jugées fondées.

La Commission a la responsabilité de s’assurer que les processus d’embauche au sein de la Ville soient impartiaux et transparents. « On reçoit les plaintes de candidats internes et externes qui se sont sentis lésés », indique sa présidente, Julie Pepin.

En 2015, 42 plaintes avaient été recensées, dont sept fondées. « Le fondement des plaintes est jugé en séance avec des commissaires. Il faut être en mesure de prouver hors de tout doute l’iniquité ou le manque de transparence d’une plainte pour établir son fondement », explique Mme Pepin.

Dans le rapport annuel publié mardi, on recense également 25 signalements effectués en 2016. Ceux-ci sont faits de façon anonyme par des témoins d’irrégularités.

Minorités

Le tiers des plaintes, soit 16 sur 49, a été formulé par des plaignants appartenant à une minorité visible ou ethnique, alors que seulement 17 % des effectifs de la Ville disent être issus de ces minorités. Une statistique que cherche à expliquer la présidente de la Commission. « Je veux comprendre ce chiffre-là, affirme Mme Pepin. Est-ce qu’il y a matière à s’inquiéter de ce nombre de plaignant ? »

Parmi les quatre plaintes jugées fondées, une seule a été formulée par une personne membre d’une minorité visible. Deux de ces plaintes ont été émises par des postulants qui ont jugé inéquitable d’être rencontrés par un comité d’évaluation qui n’était pas le même que celui d’autres candidats pour un même poste, précise Julie Pepin. Un plaignant dénonçait ne pas avoir pu obtenir les raisons du rejet de sa candidature alors qu’un autre a été considéré inadmissible à l’emploi pour lequel il postulait, alors qu’il l’était, selon la Commission de la fonction publique.

Les plaignants étaient composés à 65 % d’hommes et à 35 % de femmes, ce qui correspond à la proportion de la main d’oeuvre de la Ville. Une forte majorité d’entre eux (86 %) sont des candidats internes, déjà à l’emploi de la Ville.

Les postes de cols blancs sont visés par plus du tiers (36 %) des plaintes ; alors que les postes de cadres et ceux de professionnels généraux arrivent ex aequo avec 27 %.

Par ailleurs, 29 % des plaintes touchent des postes dans les arrondissements et 49 %, des postes dans les services centraux. Les 22 % restants sont liés à un affichage destiné à créer une banque de candidatures pour des postes temporaires ou permanents dans les unités d’affaires.

Il y a eu plus de 3000 processus d’embauches au sein de la Ville de Montréal en 2016. Celle-ci emploie en tout 28 000 personnes.