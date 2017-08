Le bras droit de Coderre ne sollicitera pas de nouveau mandat

Le président du comité exécutif, Pierre Desrochers, ne sera pas candidat aux élections municipales du 5 novembre prochain à Montréal. L’élu en a fait l’annonce dans un communiqué publié lundi.

M. Desrochers a expliqué lors du conseil municipal un peu plus tard qu’il souhaitait faire « une contribution » en politique, et non une carrière. Ainsi, après un seul mandat, il souhaite « passer à autre chose ». « Si on regarde le chemin accompli, je suis très content », a-t-il déclaré en remerciant ses collègues des quatre dernières années, dont le maire Denis Coderre.

« Je tiens à remercier chaleureusement Pierre Desrochers d’avoir fait le saut avec moi en politique municipale en 2013, a déclaré le maire Coderre. Pierre est un formidable numéro deux, un gestionnaire chevronné, qui a fait preuve d’une rigueur sans faille depuis quatre ans. »

Pierre Desrochers est conseiller municipal dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, en plus d’être responsable des finances et des ressources humaines, notamment, au sein de l’administration Coderre.