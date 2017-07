Quand je vois que l’ancien chef environnementaliste de Projet Montréal, Richard Bergeron, conseiller municipal dans Ville-Marie et maintenant membre de l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, se fait prendre en photo lors du lancement officiel de la course de Formule E à Montréal, avec le gros sourire à part ça, je me dis qu’il est tombé bien bas.