Les sacrifices de la Formule E à Montréal

Mercredi matin, lors d’une conférence de presse non formelle, le maire de Montréal et maire de tutelle de l’arrondissement de Ville-Marie a déclaré : « C’est sûr que ça prend des sacrifices, mais on a parlé au fur et à mesure avec les gens, on les a rencontrés. »

Comme vous le savez sûrement, les sacrifices pour les gens de l’arrondissement de Ville-Marie sont énormes.

Pour plus de 1100 personnes, ce sont des nuits et des nuits à ne pas dormir parce que l’administration a délibérément choisi de ne pas déranger la circulation le jour et de faire des travaux bruyants toutes les nuits pendant plusieurs semaines.

Depuis le 18 juillet, et jusqu’au 9 août, il n’y a plus de service d’autobus sur une grande partie de l’arrondissement. Après plusieurs pressions, le service de la ligne 125 de la rue Ontario a été en partie rétabli. Je vous rappelle que nous n’avons appris ces retraits de service que le 18 juillet 2017…

Le service des Bixi a aussi été arrêté pour la même période.

Vous avez également décidé d’interdire à partir du 27 juillet les terrasses de la rue Ontario, en plein milieu de la belle saison.

Mais vous, quels sacrifices avez-vous personnellement faits ou faites-vous pour la course de Formule électrique ?