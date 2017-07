Les transports en commun gratuits à l’occasion de la course de Formule E

On pourra notamment prendre l'autobus gratuitement, samedi et dimanche, à Montréal, dans le cadre de la Formule E.

Les autobus et le métro de Montréal ainsi que les vélos en libre-service BIXI seront gratuits samedi et dimanche dans le cadre du championnat de Formule E.

C’est ce qu’a annoncé le maire Denis Coderre mercredi lors de l’inauguration du circuit. « On incite les gens à venir en bus et en métro. Il ne s’agit pas que d’une course, il y a une mission de développement durable », a-t-il déclaré.

Le maire estime que 20 millions de spectateurs regarderont les courses partout dans le monde.

« Il va y avoir moins de décibels, mais plus d’adrénaline », a-t-il dit.

Denis Coderre a une fois de plus rejeté les critiques concernant la gestion de l’événement du revers de la main.

« On essaie de faire des attaques personnelles par des articles de journaux, je n’en ai rien à cirer », a affirmé le maire aux journalistes.

Il réitère que l’événement va être « une carte postale exceptionnelle » pour Montréal.