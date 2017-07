Montréal en formule UN

Le maire Coderre et son équipe de leurrons se réjouiront sous peu des exploits de la Formule 1 électrique dans les rues de Montréal après un investissement non durable de plusieurs dizaines de millions de dollars. Je souffre des centaines de chantiers abandonnés par les employés de la voirie réquisitionnés pour cet événement qui, selon nos élus, mettra Montréal sur la carte internationale. Combien de blocs de béton à l’effigie de la Ville auront été coulés à cet effet ? Et combien de rues fermeront-ils après leur passage sur les télés du monde entier ? Tant d’efforts et de soucis pour les résidents et les commerçants de l’arrondissement Ville-Marie, alors que le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame aurait pu combler tous les besoins des organisateurs.

Vite ! Journalistes et citoyens, dénonçons cet affront au bien de la communauté.

Mais tout est pour le mieux dans notre monde municipal, comme le clamait notre Devoir de ce matin : Oh ! Prestige… un des représentants de cette élite du 375e anniversaire, M. le juste pour rire, Gilbert Rozon, signe une entente commerciale avec un partenaire australien au bénéfice et à la gloire de notre cité. Foutaise que tout ce cirque que je voudrais voir dénoncé par les journalistes de notre ami de papier.