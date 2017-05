Montréal, on célèbre le 375e anniversaire de ta fondation et tu le mérites grandement. Ton nom est tatoué sur le coeur de tant de Québécois, fiers de te nommer, de te chanter et de vivre en tes artères. Fiers de t’habiter, toi, cette île porteuse de toutes les saisons de nos vies. J’ai fait escale plus d’une fois chez toi. J’y ai vécu quelques années. Je me rappelle tes rues ! Je me souviens avec bonheur de la Mentana, de la Marie-Anne et de leurs grandes soeurs Mont-Royal et Saint-Denis.

Montréal, tu étais si humaine en mes étés, si chaleureuse en mes hivers. Je te porte bien haut dans le ciel de mes aurores !

Quand je débarque chez toi pour quelques jours, dès que je pose les pieds sur ton sol, j’ai la nostalgie facile. Alors, je marche et je me remémore. Je marche là où mes ancêtres ont marché ! Ton histoire me transporte. Ton histoire marquée par la mienne, marquée par la nôtre. Montréal, tu vibres tant ! Ville singulière et emblématique, depuis ce fameux 17 mai 1642.