Circuit Gilles-Villeneuve: le parc Jean-Drapeau prêt à reculer sur une fermeture complète

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est prête à reculer sur une fermeture complète du circuit Gilles-Villeneuve en l’ouvrant sans restriction lorsqu’il n’y aura pas d’événements sur le site cet été.

La SPJD a rencontré mercredi le comité consultatif, composé de fédérations sportives, pour tenter de trouver un terrain d’entente à la fermeture du circuit, occasionnée par le déménagement des spectacles entre autres du promoteur evenko.

« Ils sont arrivés avec une offre d’ouvrir le circuit 41 jours sur les 80 qui devaient être fermés. La piste sera ouverte sans restriction d’horaire, pleine largeur et pleine longueur, sauf le secteur de l’épingle », a expliqué Vincent Courcy, instigateur du groupe « Unis contre la fermeture du circuit ».

La direction du parc confirme avoir fait une proposition, mais soutient que celle-ci reste à être confirmée.

« C’est une hypothèse qu’on analyse, mais on ne veut pas créer d’attentes », souligne Geneviève Boyer, responsable des communications à la SPJD.

Mme Boyer indique que dans les dernières semaines, la direction a réalisé avoir été prudente en planifiant les entraves.

« Il faut comprendre que c’est la première fois qu’on doit gérer une cohabitation aussi importante sur un site utilisé par différents types d’usagers. Maintenant, on a un portrait plus complet et on se rend compte qu’on pourrait être plus flexible sur l’ouverture du circuit », explique-t-elle.

Le circuit sera ouvert comme à l’habitude jusqu’au 15 mai puisque le spectacle aérien des Forces armées du 13 et 14 mai, qui entraînait la fermeture complète du parc Jean-Drapeau, a été annulé en raison de la présence des militaires auprès des sinistrés des inondations.