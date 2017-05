Des dépenses de 903 000 $ pour lutter contre les inondations à Montréal

Sur le territoire de l’île de Montréal, 397 résidences ont été inondées et 243 maisons ont été évacuées.

Avant même de décréter l’état d’urgence dimanche dernier, la Ville de Montréal avait engagé des dépenses de près 903 000 $ pour lutter contre les inondations.

Le comité exécutif a approuvé mercredi matin une dépense de 902 770 $ pour l’achat de sacs de sable, de bottes et de sacs de jute pour la construction de digues. Ces dépenses ont été réalisées avant le 7 mai, date à laquelle l’administration a décrété l’état d’urgence.

Sur le territoire de l’île de Montréal, 397 résidences ont été inondées et 243 maisons ont été évacuées, ce qui correspond à 308 personnes, a rappelé le maire Denis Coderre.

Le niveau des eaux entourant Montréal baisse d’environ 5 cm par jour, mais de 30 à 40 mm de pluie sont attendus au cours de la fin de semaine, a rappelé le maire Coderre. « J’ai toujours dit qu’il fallait être patient. Notre priorité, c’est de sécuriser les digues et de protéger les personnes », a-t-il dit.

« Il y a une certaine accalmie, mais pas une accalmie certaine », a-t-il ajouté.



Le maire a toutefois reconnu que la Ville devra s’ajuster aux changements climatiques en ce qui a trait à l’aménagement urbain et au respect des zones humides.



Il a précisé que 300 000 sacs de sable avaient été distribués sur le territoire. Rappelons que, sur l’île de Montréal, les secteurs touchés par les inondations sont Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Sainte-Anne-de-Bellevue et le village de Senneville.



« Je vais privilégier que l’armée reste le plus longtemps possible et puisse contribuer à retirer ces sacs », a indiqué le maire en suggérant qu’une grande corvée soit organisée.



Plus de détails suivront.