Le Sud-Ouest abandonne son projet l’illumination du canal de Lachine

Le projet d’illumination des ponts et passerelles enjambant le canal-de-Lachine a été abandonné.

L’arrondissement du Sud-Ouest abandonne son projet d’illumination des ponts et passerelles enjambant le canal de Lachine pour le 375e anniversaire de Montréal. Elle annoncera au cours de la journée qu’elle le remplace par la création d’un parcours historique interactif.

En décembre 2016, l’arrondissement avait résilié le contrat de Montréal en histoire, qui devait réaliser le projet de mise en lumière du canal, à la suite d’un rapport du Bureau de l’inspecteur général.

Celui-ci avait détecté plusieurs irrégularités dans le contrat, entre autres il révélait que Montréal en histoire, un organisme à but non lucratif était une « façade » à l’entreprise Torrentiel, détenue par les directeurs de l’organisme.

« On a voulu repartir en appel d’offres, mais on n’y est pas arrivé notamment parce que Parcs Canada, à qui appartient le canal, ne tenait pas à poursuivre le projet. C’est certain que je suis déçu qu’on ne puisse pas le faire, mais je suis à la fois satisfait du nouveau legs qu’on va présenter », confie le maire du Sud-Ouest, Benoît Dorais.

Circuit historique interactif

Le nouveau projet de 1,2 M$ prévoit la création d’un circuit interactif historique et patrimonial qui mettra en valeur quatre « lieux phares » du quartier. Une application mobile sera également lancée pour permettre aux citoyens d’avoir plus de détails sur l’histoire de ces endroits.

Dans le district de Côte-Saint-Paul, la Fontaine aux canards, une pièce de collection datant du XIXe siècle, sera installée dans le parc Saint-Paul.

Du côté de Saint-Henri, on veut « redonner le lustre d’antan » au square Saint-Henri en le réaménageant.

L’arrondissement souhaite aussi souligner la contribution de la Petite-Bourgogne à la naissance du jazz au Canada. Il installera une borne d’interprétation au parc de l’Encan pour rendre hommage aux artistes.

Les habitants du Sud-Ouest seront aussi à l’honneur dans le nouveau projet. Au parc Saint-Gabriel, des portraits photographiques des « bâtisseurs du quartier », dont des travailleurs communautaires et des citoyens engagés, seront affichés.

Legs pour l’arrondissement

« L’illumination du canal de Lachine était un legs spectaculaire dont la vedette était le canal. Avec ce nouveau legs, je ne suis pas déçu parce qu’il met en vedette tous les secteurs de l’arrondissement », fait valoir M. Dorais.

Avec l’abandon du projet initial, ce nouveau legs devrait être réalisé pour décembre 2017.