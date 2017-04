Les cyclistes pourraient être privés du circuit Gilles-Villeneuve en 2018 aussi

Des cyclistes en colère se sont rendus à l’hôtel de ville lundi soir pour dénoncer la fermeture du circuit Gilles-Villeneuve cet été en raison des travaux de construction du nouvel amphithéâtre naturel. Mais l’accès au circuit pour les cyclistes pourrait être limité en 2018 aussi, puisque le chantier ne sera pas terminé, ont-ils appris.

Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise de sports cyclistes, dit avoir appris la nouvelle vendredi lors d’une rencontre avec les représentants de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD). « Essentiellement, ils nous ont exposé les décisions qu’ils avaient prises. Donc, on nous a placés devant le fait accompli. On n’a jamais été consultés. C’est un peu cavalier comme façon de faire considérant le nombre de personnes qui fréquentent le circuit Gilles-Villeneuve. »

L’organisateur de la manifestation, Vincent Courcy, n’est pas surpris de la fermeture potentielle du circuit en 2018.

« On savait pertinemment que le dossier était loin d’être clos. Ils vont pousser les utilisateurs du circuit à se trouver un autre endroit pour s’entraîner et laisser le site aux promoteurs privés », déplore le coureur cycliste qui promet la tenue d’autres actions.

Rappelons que la construction de l’amphithéâtre naturel de l’île Sainte-Hélène force le promoteur Evenko à déplacer ses spectacles sur le circuit Gilles-Villeneuve cet été. Du 8 mai au 4 septembre, les cyclistes et patineurs ne pourront pas utiliser la piste.

La SPJD a promis de tenter, lorsque cela sera possible, d’ouvrir de 18 h à 21 h une section en ligne droite du circuit pour permettre aux cyclistes de s’y entraîner.

Ce même chantier entraînera également la fermeture du complexe aquatique fréquenté annuellement par quelque 65 000 baigneurs et athlètes.

Un chantier en 2018

La SPJD n’a pas pu garantir que les cyclistes auront accès au circuit Gilles-Villeneuve en 2018. « Nous y allons une saison à la fois pour la fermeture du circuit. Toutefois, nous savons qu’il y aura des enjeux en 2018 avec le déplacement des événements et l’amélioration des infrastructures pour le Grand Prix du Canada (Paddocks), mais les détails pour la saison 2018 restent à confirmer », a indiqué Geneviève Boyer, chef des communications de la SPJD.

Interpellé par l’opposition, le maire Denis Coderre s’est de nouveau défendu de privilégier Evenko au détriment des cyclistes et des patineurs à roues alignées. « On est en train de réinvestir massivement pour s’assurer qu’il puisse y avoir encore plus de gens qui puissent profiter des installations. Ce n’est pas une question de secteur privé. C’est une question de sécurité », a affirmé le maire.

Il a soutenu que des mesures de mitigation avaient été mises en place pour les camps de jour et les baigneurs.

« On est l’administration qui a investi le plus pour les cyclistes. Les cyclistes sont bien servis », a soutenu le maire.

Projet Montréal croit que l’administration aurait pu envisager d’autres solutions. « Le maire a mal évalué l’attachement des Montréalais envers leurs îles », estime la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, qui croit que la Ville aurait pu déménager les spectacles d’Evenko sur un autre site à Montréal et prendre des mesures pour réduire les problèmes de poussière sans fermer le Centre aquatique et interdire l’accès au circuit Gilles-Villeneuve.

Vélo Québec demande à la Ville un plus grand accès au circuit entre les événements. L’organisme réclame également une reconnaissance du circuit Gilles-Villeneuve comme « lieu de mise en forme et d’entraînement sportif ». « C’est unique dans une ville, ça mérite d’être préservé et mis en valeur », a défendu le vice-président aux affaires publiques de Vélo Québec, Jean-François Pronovost.

Deux pétitions ont été lancées pour dénoncer la fermeture du Centre aquatique et celle du circuit Gilles-Villeneuve pour les cyclistes.