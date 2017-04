Plus de travaux routiers à Montréal en 2017

Montréal entend consacrer 684 millions à ses infrastructures routières et souterraines en 2017, soit 103 millions de plus que l’an dernier. La Ville prévoit réaliser neuf grands chantiers, parmi lesquels le réaménagement de l’autoroute Bonaventure — un projet de 141,7 millions qui devrait être terminé en septembre — la sécurisation de la prise d’eau de l’usine Atwater (73 millions) et la construction du bassin de rétention Rockfield (30 millions). L’administration Coderre a promis de ne pas entreprendre de nouveaux chantiers au centre-ville afin de permettre la tenue des festivités du 375e anniversaire de la ville. Montréal estime que 45 % de ses infrastructures routières sont en mauvais état, tout comme 22 % du réseau d’égouts et 13 % des aqueducs.