Montréal: la facture des réfections en vue du Grand Prix grimpe à 52 millions

Les coûts de réfection des infrastructures au circuit Gilles-Villeneuve pour le Grand Prix de Formule 1 viennent de grimper de 4 millions de dollars supplémentaires en raison de correctifs demandés par la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Avec l’octroi d’un contrat sans appel d’offres au promoteur de l’événement, la facture des travaux atteint maintenant 52 millions pour les contribuables.

En vertu d’une entente conclue en 2014 afin de présenter le Grand Prix jusqu’en 2024, Montréal s’était engagée à procéder à d’importants travaux au circuit Gilles-Villeneuve afin de moderniser les infrastructures selon les instructions de la FIA.

À l’origine, le coût des nouveaux paddocks avait été estimé à 30 millions. En décembre dernier, la Ville de Montréal a toutefois confirmé une augmentation de la facture de 18 millions pour un total de 48 millions. L’échéancier des travaux a aussi été repoussé à 2019. La Ville affirmait alors que Québec assumerait ce dépassement de coûts.

Correctifs demandés

En prévision de la tenue de la course qui aura lieu du 9 au 11 juin prochain, la FIA a fait parvenir à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) un rapport exigeant de nouveaux correctifs aux installations.

Comme le temps presse, la Ville estime ne pas avoir le temps de procéder par appel d’offres pour effectuer les travaux requis. Elle a donc demandé au ministère des Affaires municipales l’autorisation d’octroyer un contrat de gré à gré au promoteur de l’événement, Groupe de course Octane, pour le montage et le démontage de la « zone hospitalité » destinée aux pilotes ainsi que pour la mise aux normes d’éléments de sécurité du circuit.

Dans une lettre adressée au sous-ministre Marc Croteau le 31 janvier dernier, le directeur général de la Ville, Alain Marcoux, souligne que la valeur du contrat est évaluée à 3,1 millions et que les correctifs sont requis dans un délai serré « qui ne permet pas de respecter les dispositions de la Loi sur les cités et villes pour l’octroi des contrats ».



L’expérience d’Octane

Dans sa missive, M. Marcoux explique aussi qu’Octane est la mieux placée pour effectuer ces travaux. « Le montage de la zone hospitalité, conformément aux exigences des diverses écuries et la mise aux normes de sécurité du circuit en temps utile, requiert un savoir-faire bien précis. Octane possède l’expérience et la compétence pour avoir été la seule depuis les dix dernières années à avoir fait ce genre de travaux », écrit-il.

Un deuxième rapport de la FIA a finalement entraîné un ajustement à la hausse de 0,9 million, faisant passer le montant du contrat de 3,1 millions à 4 millions.

Le ministère des Affaires municipales a finalement autorisé la dérogation demandée par la Ville.

Au cabinet du maire Coderre, on indique que les correctifs requis par la FIA sont nécessaires pour assurer la sécurité des pilotes et de leurs équipes dans la zone hospitalité qui se trouve derrière les paddocks. Ils sont attribuables aux changements de poids et de grosseur des voitures, précise-t-on.

La Ville ignore encore si Québec paiera une part de la facture. Les négociations se poursuivent afin que le gouvernement assume le paiement d’une somme de 18 millions.

Le contrat de 4 millions prévoit un montant de 1,7 million pour le montage et le démontage de la zone hospitalité et 2,3 millions pour la mise aux normes de sécurité du circuit Gilles-Villeneuve.