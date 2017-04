Montréal veut la dalle-parc au-dessus de Turcot

La Ville de Montréal réclame à nouveau l’aménagement de la dalle de béton de 40 millions de dollars qui devait permettre aux piétons et aux cyclistes de franchir le nouvel échangeur Turcot.

Cette dalle, qui devait prendre l’allure d’un parc urbain, a disparu du projet du ministère des Transports du Québec pour une raison de coûts. Des groupes de piétons et de cyclistes ont lancé une pétition pour convaincre le MTQ de revenir sur sa décision.

« Le maire de Montréal a déjà exprimé la position de la Ville : on souhaite un lien nord-sud qui partirait du bas de la falaise, passerait au-dessus de l’échangeur et irait jusqu’au canal de Lachine », a dit Russell Copeman, membre du comité exécutif de la Ville, lors d’un point de presse ce matin.

À défaut d’avoir cette dalle, la Ville et l’arrondissement du Sud-Ouest ont annoncé ce vendredi matin une série d’initiatives visant à améliorer le quartier dans la foulée de la construction du nouvel échangeur : plantation de 500 arbres, aménagement d’un lien cyclable séparé de la chaussée entre le nord du quartier et le canal, ajout de parcs et réfection d’intersections pour les rendre plus sûres pour les piétons. Québec investit 1,5 million pour ces mesures.