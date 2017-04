Des idées pour concilier famille et politique

Au cours des dernières années, de grands pas ont été franchis afin de faciliter la conciliation travail-famille pour les élus municipaux montréalais. Dans un avis qu’il vient de publier, le Conseil des Montréalaises propose à la Ville d’aller encore plus loin en envisageant notamment de revoir l’horaire des séances des commissions et des consultations publiques.

En juin 2015, la tenue des assemblées du conseil municipal de Montréal a été devancée d’une heure afin de permettre aux élus de terminer leurs débats à 22 h au lieu de 23 h. Le changement n’est pas aussi mineur qu’il peut le paraître.

« Ça sert tout le monde, pas seulement ceux qui ont des enfants, signale la conseillère Émilie Thuillier. Après 22 h, personne n’est très efficace. »

Plusieurs élus sont même d’avis que le conseil devrait ajourner ses travaux après la période de questions des citoyens le lundi.

Au fil des ans, d’autres améliorations dans les conditions de travail des élus montréalais ont été apportées. Ceux-ci ont désormais droit à un congé parental de 18 semaines sans risque de perdre leur siège. Il s’agit là d’un traitement auquel n’ont même pas accès les députés provinciaux et fédéraux.

Dans l’avis qui sera déposé à la prochaine assemblée du conseil municipal, le Conseil des Montréalaises recommande à la Ville de pousser plus loin sa réflexion pour aider les élus à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Il recommande notamment une révision des plages horaires des commissions et des consultations publiques qui se tiennent généralement en soirée.

La conseillère Elsie Lefebvre croit que de tels aménagements sont souhaitables. La commission de l’environnement qu’elle dirige tient désormais trois réunions sur quatre le jour, indique-t-elle : « Ce sont des petits changements, qui ne bouleversent pas l’institution, mais qui font une grosse différence dans le quotidien. »

Ces changements font d’ailleurs l’affaire des organismes communautaires qui veulent participer à ces réunions, de même que les personnes âgées qui n’aiment pas se déplacer le soir.

Viser la parité

Le Conseil des Montréalaises croit aussi que la Ville devrait mettre plus de personnel administratif à la disposition des élus. Et que l’attribution de ce personnel soit encadré « par un processus non partisan », précise-t-on.

L’organisme prône aussi la parité hommes-femmes au sein des instances et des commissions, suggérant « que les rémunérations de ces commissions et instances respectent le principe de l’équité salariale ».

Des progrès ont tout de même été observés au cours des dernières années à cet égard. La proportion des femmes au sein des commissions est passée de 35,8 % en 2011 à 47,4 % en 2016, note-t-on.

À ce sujet, Émilie Thuillier déplore que le maire de Montréal, qui a le pouvoir de nommer les membres des commissions et des diverses instances, détienne dans ses mains une masse salariale aussi importante.

Faire des choix

Au quotidien, la conciliation travail-famille s’appuie aussi sur des choix. Elsie Lefebvre arrive systématiquement à 8 h 45 aux réunions du comité exécutif le mercredi même si celles-ci commencent à 8 h. Car pour elle, reconduire ses enfants à l’école est une priorité.

La fonction d’élu requiert aussi de faire acte de présence à des événements dans son arrondissement. Émilie Thuillier a fixé sa limite : trois soirées de travail par semaine, dit-elle.

Père d’un garçon depuis septembre dernier, le maire d’arrondissement François Croteau reconnaît faire un tri dans les invitations.

« C’est une question de choix et d’équilibre. La représentation sur le terrain, ça fait partie du travail, mais on n’est pas obligé d’être partout et de participer à tous les événements. Ce n’est pas ça qui va faire que les services aux citoyens vont être meilleurs », dit-il.