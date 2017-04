Des commerçants de la rue Bishop poursuivent la Ville et la STM

Craignant de fermer boutique en raison de travaux sur la rue Bishop, cinq commerçants poursuivent la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM). Ils veulent obtenir une compensation de 2500 $ par mois durant la période de construction de quatre ans.

« Ça fait seulement six mois et on a déjà réduit le nombre d’heures de travail de notre personnel. On ne pourra pas survivre très longtemps dans ces conditions », déplore Mike Cloghesy, propriétaire du restaurant Mesa 14.

Les travaux de construction d’un poste de ventilation pour le métro sur la rue Bishop, entre le boulevard Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, font craindre le pire à plusieurs commerçants.

Commencés en octobre 2016, les travaux devraient être achevés en octobre 2020.

Pollution sonore, accès difficile au trottoir et disparition des places de stationnement, les éléments qui nuisent à la vitalité de leurs commerces sont devenus trop nombreux, disent-ils.

M. Cloghesy dit avoir vu son chiffre d’affaires baisser entre 17 % et 37 % chaque mois, d’octobre 2016 à mars 2017.

« Quatre ans sans mesures pour compenser la perte de clientèle, c’est trop. On comprend que les travaux sont nécessaires, mais ce qu’on trouve inacceptable, c’est d’être abandonnés par la Ville et la STM », explique-t-il.

Avec les propriétaires des restaurants Ferrari, le Gourmet Burger, le Kafein et le Craft Grilled Cheese, M. Cloghesy exige de la Ville et de la STM qu’elles leur viennent en aide.

Ils souhaitent qu’une compensation financière de 2500 $ par mois leur soit accordée, et ce, depuis le début des travaux pour les troubles et inconvénients qu’ils subissent et devront continuer de subir jusqu’en 2020.

La STM et la Ville de Montréal n’ont pas souhaité commenter puisque le dossier « fera vraisemblablement l’objet d’une procédure juridique prochainement ».

Les commerçants accusent la Ville et la STM de ne faire aucun effort pour embellir le chantier.

Les blocs de béton qui délimitent la zone de travaux sont à moitié couverts de peinture bleue et les grilles de protection n’ont pas été recouvertes de panneaux d’embellissement comme c’est le cas sur d’autres chantiers.

« Il y avait de la vie sur notre rue. Aujourd’hui, c’est un désert. Les gens ne comprennent pas si les commerces sont toujours ouverts », dit le propriétaire.

La rue Bishop, au coeur du centre-ville de la métropole, était réputée pour abriter de nombreux cafés, pubs et restaurants, rappellent les commerçants. « On aimerait qu’ils mettent des plantes et des pancartes pour que ce soit plus beau et attrayant pour la clientèle. On devrait aussi encourager les piétons à venir sur la rue et aménager un meilleur accès », fait valoir M. Cloghesy.

Visibilité

Dans leur poursuite, ils demandent aussi que la visibilité de leurs commerces soit améliorée avec de la publicité gratuite dans les stations de métro Guy-Concordia et Peel ainsi que dans les rues adjacentes à la rue Bishop.

Ils exigent aussi que des places de stationnement soient réservées pour les clients de leurs commerces puisque, actuellement, les ouvriers du chantier « monopolisent » les seuls espaces disponibles.

Les commerçants veulent également que Montréal mandate une firme d’ingénieurs qui aura pour mission d’expertiser les conditions et le fonctionnement des travaux pour établir si l’échéancier de ces derniers peut être révisé à la baisse.