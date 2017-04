Patrimoine de l’UNESCO: le mont Royal sera candidat

Photo: Josie Desmarais / Getty Images

Les Amis de la montagne ont lancé mercredi une campagne de mobilisation citoyenne afin d’appuyer la candidature du mont Royal comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’organisme invite les citoyens à signer une lettre de soutien sur Internet (montroyalUNESCO.ca) d’ici le 26 avril prochain. Il espère recueillir 30 000 signatures afin de donner plus de poids au dossier de candidature déposé par la Ville de Montréal. La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO compte 1052 sites et biens, dont 18 sont situés au Canada. Parmi eux figurent le Vieux-Québec, le parc des montagnes Rocheuses et le canal Rideau.