D’oubli et de mensonge

L'homme d’affaires Jean Rizzuto a connu Denis Coderre « en culottes courtes ». C’est justement un gamin, et non un politicien aguerri, qui s’est fait prendre les culottes baissées avec un accroc à l’éthique.

En février 2012, alors qu’il était député libéral fédéral, M. Coderre a accepté un cadeau de 25 000 $ de son ami Rizzuto pour l’aider à payer ses honoraires juridiques dans un litige l’opposant à un hockeyeur professionnel.

M. Coderre aurait dû déclarer ce don au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Or, il ne l’a pas fait. Puisqu’il a quitté la capitale fédérale depuis plus de quatre ans, la commissaire, Mary Dawson, n’enquêtera pas sur cette affaire.

M. Coderre aurait mérité, au pire, une tape sur les doigts. Il a fait preuve d’un manque de jugement en ne déclarant pas ce don personnel, bien qu’il n’ait pas commis une faute lourde sur le plan de l’éthique.

Le cadeau de M. Rizzuto n’était pas une contribution politique déguisée, et il n’a pas été fait dans l’espoir d’obtenir une contrepartie. Quiconque connait un tant soit peu le milieu politique montréalais pourrait attester de l’indéfectible et sincère amitié qui unit les deux hommes.

À l’hôtel de Ville, l’Opposition officielle fait ses choux gras de l’affaire. Le chef de Projet Montréal, Valérie Plante, juge qu’il faudra garder un oeil ouvert sur les affaires que Jean Rizzuto pourrait conclure à Montréal. Notez l’usage du conditionnel. C’est d’un scandale hypothétique, un scandale par anticipation contre lequel Projet Montréal nous met en garde.

Rien n’indique que Jean Rizzuto a profité de sa relation d’amitié avec Denis Coderre, ni même de ce don de 25 000 $, pour faire main basse sur les contrats publics à Montréal. C’est d’ailleurs le contraire. M. Rizzuto, un homme d’affaires prudent, s’abstient de s’aventurer sur le marché montréalais en raison du poids des apparences.

Denis Coderre et Jean Rizzuto ont cependant menti, en niant d’abord l’existence de cette transaction de 25 000 $. M. Coderre a mis le pieux mensonge sur le compte de sa prostatite aigüe, comme si une blessure dans le «bas du corps» affectait la mémoire. L’explication est peu convaincante, pour ne pas dire insultante pour l’intelligence des Montréalais.

L’histoire demeure révélatrice. Denis Coderre était prêt à mentir pour une accroc mineur à l’éthique commis dans son passé de député fédéral. Pour un politicien qui s’affiche comme le nettoyeur en chef des écuries municipales, M. Coderre aurait dû savoir que la transparence s’impose en matière d’éthique publique. L’électeur moyen pardonne plus facilement l’erreur humaine que la cachoterie et le mensonge. Le maire Coderre y perd un peu de son lustre.