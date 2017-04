Coderre admet qu’il aurait dû déclarer un chèque reçu de Jean Rizzuto

Denis Coderre admet qu’il aurait peut-être dû déclarer le don de 25 000 $ qu’il a reçu de l’homme d’affaires Jean Rizzuto en 2012 alors qu’il était député à Ottawa. Mais selon lui, il ne s’agit pas d’un « cadeau ».

Le Journal de Montréal révélait lundi matin que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’intéressaient au chèque de 25 000 $ qu’a remis Jean Rizzuto, ex-organisateur du Parti libéral du Canada et riche homme d’affaires, à Denis Coderre avant celui-ci devienne maire de Montréal.

Deux semaines après avoir reçu cette somme, Denis Coderre a fait un chèque du même montant au cabinet d’avocats Fasken Martineau, qui le représentait dans son litige contre le joueur de hockey Shane Doan, a indiqué Le Journal. Jean Rizzuto a indiqué au quotidien qu’il s’agissait d’un don fait à un ami qui avait besoin d’argent et qu’il n’espérait pas de « retour d’ascenseur ».

Rappelons que Denis Coderre et Shane Doan se poursuivaient mutuellement après que l’ex-député eut qualifié les propos tenus par le hockeyeur de « francophobes ». Denis Coderre avait alors exigé que Doan ne participe pas aux Jeux olympiques. Précisons qu’aucune infraction n’est alléguée dans cette affaire, mais que des vérifications sont effectuées par l’UPAC et la GRC.

Ami de longue date

« M. Rizzuto est quelqu’un que je connais depuis 30 ans. Il appuyait cette cause [contre Shane Doan] et il a fait un donc de 25 000 $ que j’ai réacheminé directement [au cabinet d’avocats] tout simplement », a expliqué Denis Coderre en entrevue à Gravel le matin lundi.

Or, le code qui encadre les conflits d’intérêts des députés fédéraux stipule qu’un élu doit déclarer tout cadeau de plus de 500 $.

« Je ne l’ai pas déclaré, a reconnu M. Coderre. Pour moi, ce n’était pas un cadeau. On aurait peut-être dû l’envoyer directement. »

Il a soutenu qu’à ses yeux, il s’agissait d’une « cause privée », soulignant qu’à l’époque, il était un député de la deuxième opposition sans fonctions. « Je ne peux pas refaire le passé. Peut-être que j’aurais dû le déclarer, mais dans ma tête, c’était pour payer mes avocats. »

Il y a trois semaines, lorsque contacté par Le Journal de Montréal au sujet de ce chèque, Denis Coderre avait nié son existence. Il a toutefois admis avoir encaissé ce chèque dimanche, en mettant cet « oubli » sur le compte de la prostatite aiguë dont il souffrait. « Je ne me rappelle pas de tout ce que j’ai dit, je vais être honnête avec vous. Je me tordais de douleur et j’étais sous médication, a-t-il expliqué lundi. Il ne faut pas m’en tenir rigueur. J’étais complètement sonné à ce moment-là. »

Denis Coderre soutient qu’il n’y a pas d’apparence de conflit d’intérêts et qu’il n’accordait pas de contrats à M. Rizzuto : « C’est quelqu’un qui veut contribuer parce qu’il appuie ma cause ».