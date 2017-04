Un nouvel aménagement pour les abords du pont Jacques-Cartier

Après la reconstruction du pont Champlain viendra le réaménagement de l’accès au pont Jacques-Cartier sur l’île de Montréal. Le nouveau grand projet a été dévoilé ce matin par le maire Denis Coderre.

Ce prochain chantier de quelque 110 millions de dollars ne sera pas mis en oeuvre avant la fin des travaux de reconstruction du Pont Champlain, afin de ne pas nuire davantage aux problèmes de circulation dans la région métropolitaine. Son calendrier demeure donc en suspend. Pour l’instant, le maire parle de début possible des travaux en 2018 pour une inauguration autour de 2025.

« Ce projet nous permettra de retisser les liens entre les quartiers Ste-Marie et St-Jacques, de l’arrondissement de Ville-Marie, explique Denis Coderre. La localisation et l’importance stratégique de ce pont, sur le plan des déplacements, ont entraîné d’importants impacts sur les quartiers limitrophes. Le grand projet que nous lançons vise à réaménager l’ensemble de l’entrée de la ville et à reconstruire la tête de pont afin d’optimiser les déplacements et les connexions dans les secteurs aux abords du pont. »

Le maire était accompagné du député libéral fédéral de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, Marc Miller. Des fonds du programme d’Ottawa pour les infrastructures seront sollicités. Le gouvernement central est propriétaire des ponts.

Voici les points essentiels des plans rendus publics :



Photo: © Archvyz

Territoire. Le projet couvre le quadrilatère délimité par l’avenue Papineau, les rues Ontario et Partenais, ainsi que le boulevard René-Lévesque. La réorganisation urbaine comprend l’ajout d’espaces verts et le rétablissement de liens plus sécuritaires et conviviaux entre les quartiers limitrophes pour ultimement encourager de nouveaux résidents à s’y installer. Les plans proposent de transformer les espaces vacants, de verdir les rues, d’élargir les trottoirs et de sécuriser les intersections. Les espaces sous le pont, présentement à l’abandon ou en servant de stationnement à ciel ouvert, feront l’objet d’une attention particulière.



Photo: Atelier Christian Thiffault

Circulation. Le projet cherche à améliorer la circulation, la cohabitation harmonieuse et la sécurité pour tous les modes de transports aux environs de la tête de pont, y compris à pied et à vélo. Les deux bretelles d’accès routiers seront donc surélevées pour aménager des passages sous-terrains des piétons et des cyclistes. La ville prévoit le prolongement de l’axe cyclable sur le boulevard De Maisonneuve en direction Est et la connexion des pistes du pont à celles de l’île.



Photo: Atelier Christian Thiffault

Métro. L’îlot du métro Papineau fera l’objet d’un réaménagement particulier, là encore pour le verdir et pour sécuriser les déplacements en autobus, en vélo ou à pied.

Consultation. Les citoyens concernés seront consultés dès cet automne. Le Cabaret Lion d’or accueillera la première rencontre publique le jeudi 20 avril.

Ce vaste programme a déjà fait l’objet d’un plan d’intervention imaginé par feu l’architecte Luc Laporte. Le parc des Faubourgs, où se tenait la conférence de presse, a été réalisé selon ses plans. Le projet dévoilé ce matin a été présenté comme la deuxième phase du rêve urbain de Luc Laporte.