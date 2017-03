Montréal consacre 275 000 $ à la défense du règlement sur les pitbulls

La période d’enregistrement des pitbulls a pris fin vendredi à Montréal, mais la bataille entourant le controversé règlement sur le contrôle animalier se poursuivra devant les tribunaux. La Ville a donné cette semaine son aval à une importante hausse des sommes consacrées aux honoraires d’avocats qui grimperont à 275 000 $.

Montréal estime qu’à ce jour, 1200 pitbulls ont été enregistrés, soit 85 % des 1400 chiens de ce type que compterait son territoire.

Cela signifie donc que les propriétaires de pitbulls qui ont omis d’obtenir un permis spécial pour leur animal pourraient devoir payer une amende de 300 $ s’ils croisent un inspecteur de la Ville. Leur chien pourrait même être saisi en vertu du règlement adopté par le conseil municipal en septembre dernier.

Rappelons qu’à l’origine, la date limite pour obtenir le permis pour les pitbulls avait été fixée au 31 décembre 2016. La Ville a finalement accordé un délai jusqu’au 31 mars.

Le directeur général de la SPCA de Montréal, Benoit Tremblay, estime que cette opération s’est déroulée dans une grande confusion, notamment en raison des difficultés à identifier un pitbull. « C’est un peu chaotique. Des citoyens nous ont relaté toutes sortes d’incidents et d’anecdotes lors des cliniques d’identification. Des gens qui avaient des preuves d’ADN que leur chien était d’une autre race se sont fait dire qu’il s’agissait d’un pitbull. Pour d’autres, c’est le contraire », a-t-il expliqué.

L’entrée en vigueur du règlement sur le contrôle des animaux a eu pour effet d’augmenter le nombre d’enregistrements de chiens de toutes races sur le territoire montréalais. Ainsi, 40 000 chiens portent désormais leur médaille — contre 20 000 en juin dernier. Quant aux chats, ils sont désormais 10 000 à être enregistrés.

La facture grimpe

Montréal devra toutefois défendre devant les tribunaux la validité des dispositions de son règlement touchant les pitbulls. Rappelons qu’en septembre dernier, la SPCA s’était adressée à la Cour supérieure pour tenter de faire invalider les articles litigieux.

La Cour supérieure avait suspendu ces dispositions en octobre, mais sa décision avait été renversée par la Cour d’appel en décembre. Celle-ci avait toutefois restreint l’application de ces dispositions en attendant que la Cour supérieure tranche sur le fond de l’affaire. La Ville s’est alors engagée à ne pas procéder à des euthanasies. Aucune date n’a encore été fixée pour la suite des procédures.

Plus tôt cette semaine, le comité exécutif de la Ville a autorisé une hausse de la somme consacrée aux frais d’honoraires à verser à la firme Blake, Cassels & Graydon qui la représente dans ce dossier. Après avoir initialement autorisé un montant de 62 000 $, la Ville estime maintenant que les procédures pourraient lui coûter 275 000 $ en frais d’avocats.

« On est déjà rendu à plus d’un quart de million et ce n’est pas encore commencé », s’insurge Sterling Downey.

Le conseiller de Projet Montréal croit que les coûts associés à l’application du règlement pourraient bondir, car la Ville devra composer avec des propriétaires de chiens susceptibles de contester la saisie de leur animal. Et ces propriétaires pourraient gagner leur cause. « On est en train de dépenser plein d’argent pour faire croire qu’on va rendre la ville plus sécuritaire, mais on ne s’attaque pas au vrai problème », soutient-il. « Montréal a accordé 500 000 $ à l’industrie de la calèche. Donc, on a presque dépensé un million pour de la mauvaise gestion animalière. C’est totalement improvisé. Denis Coderre est prêt dépenser l’argent des contribuables juste pour prouver son point. »