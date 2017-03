Une place Jean-Lapierre dans Outremont

Montréal nommera une place publique de l’arrondissement d’Outremont en l’honneur de Jean Lapierre décédé il y a un an, a annoncé Denis Coderre mercredi matin. Le maire a indiqué avoir entrepris des discussions avec la mairesse d’Outremont, Marie Cinq-Mars, afin de déterminer le site qui accueillera la place Jean-Lapierre. Rappelons que le chroniqueur politique, quatre membres de sa famille, ainsi que le pilote Pascal Gosselin et le copilote Fabrice Labourel ont perdu la vie le 29 mars 2016 dans un écrasement d’avion. Jean Lapierre et ses proches se rendaient aux îles de la Madeleine pour organiser les funérailles du père de celui-ci. « C’était un amoureux de Montréal et certainement un amoureux de l’arrondissement d’Outremont », a souligné le maire.