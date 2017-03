Réal Ménard officiellement membre d’Équipe Denis Coderre

Le maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, a confirmé mercredi matin qu’il joignait les rangs de l’Équipe Denis Coderre en prévision des élections municipales de novembre prochain.

La nouvelle ne cause pas de surprise puisque Réal Ménard avait déjà annoncé ses intentions il y a un an. De plus, il fait partie du comité exécutif de Denis Coderre depuis 2013. « C’est quelqu’un que j’ai connu longtemps à Ottawa », a indiqué le maire Coderre en compagnie de sa recrue. « On n’était pas d’accord sur tous les sujets, mais sur le plan municipal, il fait un travail exceptionnel. […] C’est un grand social-démocrate »

Ex-député bloquiste, Réal Ménard avait été élu maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en 2009 avec Vision Montréal, alors dirigé par Louise Harel. En 2013, il s’était fait élire sous la bannière de Coalition Montréal, une formation dirigée par Marcel Côté, décédé en 2014.

Réal Ménard a fait l’éloge du maire Coderre : « Je pense que le maire est très en phase avec les Montréalais. Il incarne un leadership qui est très attendu. Il est très respecté des Montréalais, très présent sur le terrain », a-t-il dit. « C’est une administration qui est irréprochable sur le plan de l’éthique. »

Le maire Coderre n’écarte pas l’idée d’attirer d’autres élus chez les partis adverses : « Il y a plein de gens qui aimeraient se joindre à l’Équipe Denis Coderre, même [dans] l’opposition officielle [Projet Montréal] ».

Un bilan

L’an dernier, Réal Ménard avait commandé un sondage — dont il avait lui-même assumé les coûts — afin de connaître le taux de satisfaction des citoyens de son arrondissement à son égard et mesurer ses appuis comme candidat potentiel de l’Équipe Denis Coderre en 2017.

Il a indiqué ne pas avoir commandé d’autre sondage depuis. En revanche, un dépliant intitulé « Le bilan du maire » a été distribué aux citoyens de son arrondissement l’automne dernier, une dépense de 16 932 $ payée par l’arrondissement.

Le document de quatre pages, qui dresse le bilan des réalisations du maire Ménard et de son administration, comporte 24 photos sur lesquelles figurent Réal Ménard. « Ça s’est fait aux frais de l’arrondissement parce qu’il n’y avait aucune référence politique », a fait valoir M. Ménard en précisant que les élus de Projet Montréal ont été associés au projet et qu’ils apparaissaient sur huit photos. « C’est sûr que je couvre un plus grand territoire. Ça me semble normal. Le jour où je voudrai faire des choses qui seront partisanes, je vais les payer de ma poche. »

Un parti de deux élus

Le passage de M. Ménard dans le camp du maire Coderre dégarnit encore davantage les rangs de Coalition Montréal qui ne compte plus que deux élus, Marvin Rotrand — devenu chef — et Elsie Lefebvre, qui siège au comité exécutif de M. Coderre depuis 2013.

Rappelons qu’un des six élus de Coalition Montréal aux élections de 2013, le conseiller Domenico Moschella, est décédé en 2015. En novembre dernier, le maire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, est passé dans le camp de Denis Coderre. Puis, en décembre, le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a annoncé qu’il siégerait désormais comme indépendant.

Coalition Montréal a dit « prendre acte » du départ de M. Ménard. « Nous respectons donc la décision de M. Ménard », a indiqué Marvin Rotrand.

L’avenir du parti sera décidé lors d’un congrès en mai ou en juin. Le comité exécutif du parti entend alors recommander aux membres deux options : soit de ne pas présenter de candidats aux élections de novembre 2017, soit de présenter une équipe restreinte.

Le rapport financier de Coalition Montréal au 31 décembre 2015 faisait état d’une dette de 261 830 $.