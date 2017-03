Le directeur adjoint du SPVM suspendu

Le chef de la police de Montréal, Philippe Pichet, a suspendu « pour une période indéterminée » son bras droit Bernard Lamothe « à la suite d’informations transmises par la Sûreté du Québec ».

« La confiance des citoyens est une priorité pour mon organisation et pour moi et je continuerai de prendre les décisions qui s’imposent pour préserver l’intégrité de notre service de police et donc cette confiance », écrit M. Pichet dans un message électronique destiné aux membres du SPVM dont Le Devoir a confirmé l’authenticité.

Après avoir œuvré toute sa carrière aux enquêtes criminelles, puis aux enquêtes spécialisées, M. Lamothe s’est hissé au poste de directeur adjoint. Il avait tenté de succéder à Marc Parent en 2015, mais en vain. Le maire de Montréal, Denis Coderre, avait plutôt recommandé la candidature de Philippe Pichet.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a appelé la population à la patience vendredi matin. « Toute la lumière » sera faite sur les pratiques du SPVM, a-t-il promis. D’ici là, il juge inopportun de retirer ou encore de réitérer sa confiance en l’endroit à M. Pichet, qui est sous pression depuis la diffusion d’un reportage de J.E. dans lequel d’ex-policiers accusaient le SPVM de ni plus ni moins fabriquer de la preuve afin de museler des employés. « Ça ne sert à rien aujourd’hui de se prononcer sur une personne avant d’avoir fait ce travail », a-t-il martelé en marge d’une annonce dans la métropole vendredi avant-midi.

Il a chargé l’ancien haut fonctionnaire Michel Bouchard de mener l’enquête administrative portant sur les pratiques en vigueur à la Division des affaires internes du corps de police ainsi que les « enjeux plus systémiques liés à la gestion du SPVM et qui sont susceptibles d’affecter la confiance de la population ».

Le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a indiqué jeudi sur les ondes du 98,5 FM avoir attiré l’attention de M. Pichet au sujet d’allégations de trafic d’influence ou de proximité indue avec des membres du crime organisé visant des officiers du SPVM. « Le dernier cas que j’ai soumis à M. Pichet, c’était des allégations concernant un cadre de premier niveau et un cadre très élevé, des allégations criminelles d’interférence dans des dossiers pour faire tomber des accusations à la cour », avait-il notamment dit au micro de Paul Arcand.

« Il y a un proche de M. Pichet qui fait ou fera l’objet de deux enquêtes criminelles, en lien avec de la corruption, du trafic d’influence dans des dossiers », avait-il ajouté.

D’autres détails suivront.