Québec investira 1,4 milliard $ dans le réseau routier de Montréal d’ici 2019

Près de 1,4 milliard de dollars seront investis dans le réseau routier de la région de Montréal au cours des deux prochaines années, a annoncé le gouvernement du Québec, vendredi.

De cette somme, 17 millions proviennent du fédéral et des municipalités, a précisé Martin Coiteux, le ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région de Montréal.

Ces investissements totaux de 1,379 milliard $ pour 2017 à 2019 se répartissent comme suit : 1 225 millions $ seront consacrés aux structures, 74 millions $ aux chaussées, 39 millions $ pour l’amélioration du réseau routier et 41 millions $ pour son développement.

Plus concrètement, le ministère entreprendra des travaux de reconstruction d’un pont d’étagement dans l’échangeur des autoroutes 13 et 40, en plus de poursuivre la réalisation du projet Turcot et l’optimisation du corridor de l’autoroute 25, des accès au port et de l’échangeur Sherbrooke.

Par ailleurs, des interventions sur différentes structures sont également planifiées, notamment sur l’échangeur des Sources et sur le pont de l’Île-aux-Tourtes.

Il est aussi question de terminer le projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, qui est le legs du gouvernement du Québec pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal.

Selon le ministre Coiteux, en plus de répondre aux besoins de la métropole en matière d’infrastructures routières, ces investissements constituent un puissant moteur économique et de création d’emplois.

Sur cette période de deux ans, c’est plus de 4,6 milliards $ que Québec prévoit investir dans les routes de la province.

