Carte électorale: Sainte-Marie–Saint-Jacques est sauvée

La Commission de la représentation électorale (CRE) fait marche arrière. La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, actuellement représentée à l’Assemblée nationale par l’élue de Québec solidaire Manon Massé, est sauve.

La CRÉ a finalement retenu son projet initial consistant à fusionner les circonscriptions d’Outremont et de Mont-Royal, en plus d’abolir la circonscription de Saint-Maurice (cette mesure figurait aussi dans la deuxième mouture), afin de créer deux circonscriptions dans les régions des Laurentides et de Lanaudière, qui ont connu un boom démographique au fil des dernières années.

Cette décision est théoriquement finale et sans appel. «C’est la victoire du monde ordinaire!» a lancé la députée Manon Massé après l’annonce du maintien de sa circonscription.

Plusieurs centaines de personnes avaient effectivement protesté contre la proposition révisée de délimitation des 125 circonscriptions électorales de la CRE, prévoyant notamment l’abolition de la circonscription du quartier Centre-Sud de Montréal, dévoilée le 7 février dernier. Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a reçu pas moins de 4000 mémoires, messages électroniques et téléphoniques en quelques jours seulement.

Le « fier monde de Centre-Sud » est parvenu, en 15 jours, à dissuader la CRE d’aller de l’avant.

« Pour l’île de Montréal, les deux options analysées présentent des inconvénients pour les communautés naturelles et des similitudes quant à la croissance démographique à moyen terme. Cependant, les disparités soulevées au regard des différentes communautés naturelles qui auraient composé Ville-Marie ont convaincu les commissaires de la CRE que leur vision d’une circonscription correspondant au centre-ville de Montréal, qu’ils voyaient comme porteuse et rassembleuse, n’était pas partagée par les électeurs des circonscriptions touchées. Les commissaires ont décidé de retenir la proposition venant créer la circonscription de Mont-Royal–Outremont, et ce, après avoir soupesé l’ensemble des éléments portés à leur connaissance. Cette proposition paraît être la meilleure option pour la majorité des électeurs dans le contexte actuel », a indiqué par voie de communiqué la CRE jeudi matin.

La mémoire de Maurice Richard honorée

Les membres de la CRE ont acquiescé à l’idée de rebaptiser le nom de la circonscription Crémazie : Maurice-Richard.

« La désignation toponymique commémorative d’un lieu doit présenter une relation significative avec celui-ci. Dans ce cas-ci, Maurice Richard a habité ce territoire pendant une cinquantaine d’années. Au-delà de ses exploits à titre de hockeyeur, il y est reconnu pour son implication communautaire, notamment au regard du sport amateur, et il a été un personnage marquant pour l’ensemble des Québécois. Pour une première fois, le souvenir d’un sportif sera rappelé dans le nom d’une circonscription au Québec puisque la CRE accepte le changement de dénomination », annonce la Commission.

Plus de détails suivront.