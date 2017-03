L’IRIS craint une privatisation du transport en commun

Le train de la Caisse de dépôt et placement du Québec ouvre la porte à une privatisation du transport en commun, estime l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) dans une étude qui vient d’être publiée. Selon le chercheur Bertrand Schepper, la formule choisie comporte plus de dangers qu’un partenariat public-privé (PPP).

Vente au rabais ?

« On est évidemment en faveur du transport en commun. Mais de la façon dont on le fait, ça nous apparaît beaucoup plus proche d’une privatisation du transport en commun que d’un partenariat public-public, indique Bertrand Schepper en entrevue. À partir du moment où on vend nos actifs au rabais, il y a un problème, selon moi. »

Le chercheur de l’IRIS avance que le projet du REM tient davantage d’une volonté du gouvernement de « bien paraître » plutôt que d’une réponse aux besoins réels en matière de transport en commun dans la région de Montréal. M. Schepper rappelle d’ailleurs que, dans son rapport publié en janvier, le BAPE avait formulé plusieurs critiques à l’égard du projet. « Le BAPE considère que 90 % des usagers du REM sont des gens qui utilisent déjà le transport en commun », explique M. Schepper.

La question des rendements attendus par la Caisse soulève également des questions. Encore la semaine dernière, le patron de la Caisse, Michael Sabia, affirmait qu’il était trop tôt pour en parler. Mais cette donnée aura une importance déterminante dans l’établissement des tarifs, souligne Bertrand Schepper.

Selon l’IRIS, le REM sert davantage les intérêts de la Caisse que les Montréalais et les usagers du transport en commun.

Rappelons que le REM, dont le coût de construction est estimé à 5,5 milliards de dollars, s’étendra sur 67 kilomètres. Sa mise en service est prévue pour 2020.