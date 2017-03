Projet Montréal à la défense des petits commerçants

Les petits commerces subventionnent les grandes enseignes. Telle est la conclusion à laquelle est arrivé Projet Montréal en comparant les hausses de taxes que subissent cette année divers commerces.

Projet Montréal a examiné les variations de taxes de près de 40 commerces répartis dans plusieurs arrondissements. Alors que plusieurs stations-service et commerces de grandes chaînes bénéficient de baisses de taxes pouvant aller jusqu’à 3583 $, des petits commerces ont essuyé des hausses variant de 45 $ à 1641 $.

Propriétaire du Café Sfouf, rue Ontario Est, Gaby Kassas a vu son avis d’imposition grimper de 742 $. Même si elle a signé un bail de 5 ans et que ce sera le propriétaire du bâtiment qui devra assumer la hausse, elle craint d’en faire les frais lors du renouvellement du bail dans deux ans. « Je me demande dans quelle mesure on nous soutient en tant que petit commerçant, dit-elle. Je ne comprends pas. C’est injuste. » Non loin de son commerce, une station-service a vu son avis d’imposition fondre de 1187 $.

Réforme réclamée

Le calcul des taxes basé sur la valeur foncière uniquement cause problème et une réforme fiscale s’impose, croit la chef de Projet Montréal, Valérie Plante. « Denis Coderre avait promis que, dans le projet de statut de métropole, il y aurait de nouveaux outils en matière fiscale. C’est un échec lamentable puisqu’il n’y a absolument rien. »

Elle suggère notamment que la Ville envisage une « taxe Robin des bois » qui permettrait, dit-elle, de redistribuer le fardeau fiscal. L’administration Coderre réplique que les hausses moyennes du secteur non résidentiel se sont limitées à 0,9 %. Elle a aussi mis sur pied un comité sur la fiscalité qui a recommandé l’instauration d’une taxation progressive. « Cette approche pourrait permettre d’apporter une aide directe aux plus petits commerçants », a-t-on fait valoir.