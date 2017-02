Michael Applebaum n’ira pas en appel

L’ex-maire de Montréal par intérim Michael Applebaum ne fera pas appel de son verdict de culpabilité.



Le bureau de son avocat, Pierre Teasdale, a confirmé la nouvelle lundi après-midi.



Michael Applebaum a été reconnu coupable le 26 janvier de 8 des 14 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot.



Il était accusé d’avoir touché des pots-de-vin en échange de l’approbation d’un projet immobilier et de l’octroi d’un contrat d’entretien pour un centre sportif à l’époque où il était maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.



La Couronne réclame une peine d’emprisonnement ferme de deux ans, tandis que la défense suggère une peine mixte de 12 à 15 mois pouvant inclure un emprisonnement en discontinu, une période de probation et des travaux dans la communauté.



La juge Louise Provost doit prononcer la sentence le 30 mars.



D’autres détails suivront.