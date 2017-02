Le viaduc Van Horne-Rosemont sera reconstruit

Le viaduc Van Horne-Rosemont ayant atteint la fin de sa vie utile, la Ville de Montréal entend le démolir et le reconstruire. Le projet, qui pourrait coûter jusqu’à 100 millions de dollars, sera réalisé à la suite d’un concours d’architecture et accordera plus de place aux piétons et aux cyclistes.

Le viaduc, qui relie la rue Saint-Urbain, dans le Plateau-Mont-Royal, à la rue Saint-Denis, dans Rosemont–La Petite-Patrie, avait été construit en 1971 et la Ville a constaté que son état se détériorait. « On avait le choix entre investir plusieurs millions de dollars pour prolonger sa vie utile d’une dizaine ou d’une quinzaine d’années, ou de carrément le détruire et le reconstruire afin d’avoir un projet de remplacement pour une durée de vie de 75 ans », a expliqué dimanche Lionel Perez, responsable des infrastructures au sein de l’administration Coderre.

La Ville compte lancer un concours d’architecture et d’ingénierie en 2017 et prendra une décision quant au projet à privilégier en 2018. « On veut favoriser le transport actif et le transport en commun, et on veut s’assurer qu’on aura quelque chose qui sera d’envergure et qui va embellir le quartier, a indiqué M. Perez. On veut un projet d’envergure qui soit à la hauteur d’une métropole du XXIe siècle. »

La Ville n’écarte pas la possibilité de réduire le nombre de voies pour les automobiles. « Mais il faut comprendre qu’il y a beaucoup d’espace. Il y a possibilité d’élargir [la structure], a dit Lionel Perez. Tout est sur la table. »

Selon la Ville, le coût du projet pourrait atteindre de 90 à 100 millions de dollars et sa réalisation s’échelonner sur trois ou quatre ans.