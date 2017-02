Le contrat d’un déneigeur est résilié

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Le « service exécrable » fourni par l’entreprise Pavages D’Amour en matière de déneigement a incité la Ville de Montréal à mettre fin au contrat qui lui avait été octroyé dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Depuis le début de l’hiver, l’arrondissement a reçu plus de 1200 plaintes de citoyens et a répertorié de nombreux incidents, dont le bris de mobilier urbain et d’entrées de gaz naturel. Des amendes totalisant 151 000 $ ont d’ailleurs été imposées à l’entreprise. Le maire Benoit Dorais a sollicité l’appui de l’administration Coderre et obtenu que la Ville résilie le contrat de cinq ans dès la fin de l’hiver.