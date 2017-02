Plus de 300 frênes seront abattus au parc Jean-Drapeau

L’agrile du frêne, un insecte ravageur d’origine asiatique, poursuit ses ravages dans les grands parcs montréalais. La Ville de Montréal procédera à l’abattage de 318 frênes infectés dans le parc Jean-Drapeau, soit 172 frênes sur l’île Sainte-Hélène et 146 autres sur l’île Notre-Dame. Elle devra aussi couper 61 frênes dans le site patrimonial du parc du Mont-Royal. La Ville estime qu’il s’agit là de la seule solution possible pour ces arbres condamnés. Depuis l’apparition de l’agrile à Montréal en 2011, plus de 13 000 frênes ont été coupés sur le territoire de la ville. L’an dernier, l’administration Coderre avait pourtant affirmé être en train de gagner la « guerre » contre l’agrile.