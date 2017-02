Nouveaux logements étudiants sur le Plateau pour 2018

Le complexe comptera 80 logements — des studios et des appartements de 2 à 4 chambres à coucher — pour un total de 150 chambres.

Un nouvel immeuble comportant 150 chambres pour étudiants sera construit sur l’avenue Papineau, en face du parc La Fontaine. Pour le groupe UTILE (Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant), qui pilote le projet, il s’agit du premier volet d’un plan visant à doter Montréal de logements abordables pour la communauté étudiante universitaire.

Après avoir renoncé, en 2013, à créer une résidence étudiante sur le site de l’îlot Voyageur, l’UTILE a cherché d’autres options. Au mois d’août 2016, l’organisme a finalement fait l’acquisition d’un terrain situé au 3499, avenue Papineau, dans Le Plateau-Mont-Royal. Le site comporte un bâtiment commercial vacant qui sera démoli. La construction du nouvel immeuble de quatre étages débutera cet été, et celui-ci devrait pouvoir recevoir ses premiers locataires en 2018.

Le complexe comptera 80 logements — des studios et des appartements de 2 à 4 chambres à coucher — pour un total de 150 chambres. Le coût moyen par chambre sera d’environ 470 $ par mois.

Aide financière

L’UTILE a reçu une aide financière de 1,85 million de l’Association étudiante de l’université Concordia et de 1,1 million de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. Mardi, le maire Denis Coderre a annoncé que la Ville de Montréal verserait une contribution de 500 000 $ au projet. Le coût de celui-ci est évalué à 14 millions de dollars.

L’immeuble sera loué aux étudiants universitaires, quels que soient leurs revenus ou l’université qu’ils fréquentent, a expliqué Laurent Lévesque, coordonnateur général de l’UTILE : « On a pour l’objectif que le bâtiment soit accessible à la plus grande diversité possible de population, sachant qu’il va quand même être mis en marché en priorité sur le campus de Concordia, vu que son association étudiante est partenaire du projet. »

Denis Coderre croit que la réalisation de ces logements permettra de libérer de grands appartements du marché privé que convoitent des familles.

Montréal compte plus de 300 000 étudiants de niveau postsecondaire. Selon une étude commandée par l’UTILE en 2014, il manquerait dans la métropole plus de 4000 chambres à prix abordable pour répondre aux besoins des étudiants.

« C’est un projet ambitieux, mais à l’UTILE nous le développons comme la première partie d’un parc immobilier de logements étudiants communautaires pour la métropole », a signalé Laurent Lévesque.

L’UTILE a plusieurs terrains dans sa mire et l’organisme dit avoir entrepris des discussions avec différentes associations étudiantes universitaires afin de réaliser d’autres projets immobiliers.