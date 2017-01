L'imam Hassan Guillet presse les médias de soigner leurs mots

Les mots ont un poids et les médias devraient les utiliser avec prudence afin d’éviter de jeter de l’huile sur le feu et d’alimenter l’intolérance, estime le porte-parole des imams du Québec, Hassan Guillet.

Au lendemain de l’attentat de Québec, le maire Denis Coderre avait invité des leaders religieux à une rencontre à l’hôtel de ville de Montréal lundi après-midi. Il a voulu lancer un appel à l’unité et à la solidarité. « On ne tolère pas la communauté musulmane. La communauté musulmane fait partie de la communauté, de notre société. Ce n’est pas “ eux ” et “ nous ”. L’ensemble représente le nous », a expliqué le maire, entouré d’une trentaine de représentants religieux issus de diverses confessions.

Le maire, qui a abrégé son voyage en Europe pour revenir à Montréal, croit qu’il faut faire attention aux mots utilisés. « Il est peut-être temps qu’on se dise : au lieu de bâtir des murs, il faut bâtir des ponts. »

Présidente du Congrès maghrébin du Québec, Mariama Zhouri a dénoncé le « geste brutal et immoral » posé par Alexandre Bissonnette dans une mosquée de Québec : « Il y a des orphelins aujourd’hui au Québec à cause d’un acte terroriste lâche », a-t-elle dit.

Elle a toutefois salué les messages de « solidarité exemplaire » exprimés par les dirigeants politiques au Québec et au Canada. « Le Québec n’a jamais été le terreau pour le terrorisme », a-t-elle soutenu.

Le rôle des médias

L’imam Hassan Guillet estime que les médias ont un rôle important à jouer dans une société libre et démocratique, mais qu’ils doivent agir avec prudence. Les leaders religieux doivent aussi faire preuve du même sens des responsabilités, a-t-il insisté.

« Avec un arbre, on peut faire des milliers, voire des millions d’allumettes. Mais ça prend une seule allumette pour incendier toute une forêt », a-t-il expliqué. « Et les mots sont aussi forts qu’un arbre et aussi destructeurs qu’un incendie. Qu’on fasse attention à ce qu’on dit parce que ça mène loin. »

Selon lui, il faut arrêter de traiter les musulmans comme des immigrants. Nombreux sont ceux qui sont établis au Québec depuis longtemps. L’attentat perpétré à Québec démontre toutefois que personne n’est à l’abri de tels gestes. « Je me sens enragé parce que c’est arrivé ici, chez moi, au Québec, au Canada, que je considérais comme mon petit coin de paradis sur la terre ».



Vigilance

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pris différentes mesures afin de hausser la vigilance et la visibilité de ses policiers autour des mosquées et des lieux où se regroupent les musulmans « bien qu’aucune information n’indique de menace directe ou indirecte pour Montréal ».