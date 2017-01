Virage numérique à la Ville de Montréal

La Ville de Montréal se lance dans une révolution numérique avec la création d’une nouvelle plate-forme qui permettra aux citoyens de communiquer avec les services municipaux et de soumettre des requêtes via Internet.

À l’heure actuelle, la Ville compte 80 000 pages de contenu sur son site Internet, mais elle souhaite simplifier l’environnement numérique de ses services.

À compter de septembre 2017, la Ville lancera un projet-pilote pour de nouveaux outils technologiques liés au service 311 dans sept arrondissements, soit Verdun, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Ville-Marie, le Sud-Ouest et Rosemont-La Petite-Patrie.

Les citoyens pourront alors signaler aux autorités municipales la présence de nids-de-poule ou de graffitis, dénoncer des problèmes de malpropreté dans les parcs ou réclamer le nettoyage d’une rue. Ils pourront également soumettre des photos géolocalisées pour appuyer leur signalement.

Les citoyens pourront également faire des demandes de permis et suivre l’état du traitement de leurs requêtes. La nouvelle plate-forme leur permettra aussi de trouver des informations sur des activités culturelles et d’avoir accès à des services transactionnels. Lors de la réunion du comité exécutif mercredi matin, le maire Denis Coderre a évoqué la possibilité pour un citoyen de contester un billet d’infraction via Internet et par vidéoconférence sans devoir se déplacer.

De son côté, le responsable du dossier de la Ville intelligente, Haroun Chitilian, a assuré que le respect du budget accordé pour ce projet numérique, sera étroitement surveillé. « C’est un projet de transformation majeur qui va s’opérer autant au niveau des citoyens qu’au niveau des employés », a-t-il dit.

Le projet, qui prévoit le déploiement de 180 services, sera implanté à l’ensemble de la Ville d’ici la fin de 2018. Le maire Coderre a lancé un appel aux arrondissements afin qu’ils participent au projet sans prétexter un manque de ressources pour tenter de s’y soustraire, « y compris les arrondissements qui n’ont pas la décence encore d’avoir de la webdiffusion ».

Le coût du premier volet du projet est estimé à 8,2 millions $.