Trois projets de piétonnisation verront le jour à Montréal en 2017

La piétonnisation gagne du terrain à Montréal. Trois projets de rues piétonnes et partagées seront réalisés en 2017 dans les arrondissements de Verdun, du Sud-Ouest et du Plateau-Mont-Royal.

Un segment de la rue Wellington, entre les rues Galt et De l’Église, sera fermé à certaines périodes de l’année pour être transformé en espace public doté d’un « placottoir » et d’aménagements sur le thème de la plage. « Ça deviendra une place publique un peu à l’européenne, avec du pavé de part et d’autre de la rue », a expliqué le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, qui a évoqué l’idée de créer un sens unique dans la rue Wellington afin de réduire la circulation. La zone pourrait être agrandie au fil des ans, a-t-il dit.

Dans le Sud-Ouest, ce sont les abords du marché Atwater qui seront rendus plus conviviaux pendant la saison estivale. Les rues Saint-Ambroise et Atwater deviendront alors à sens unique afin de laisser plus de place aux piétons, a précisé le maire, Benoit Dorais.

Dans le Plateau-Mont-Royal, un tronçon de la rue Roy Est, entre les rues De Bullion et Coloniale, sera fermé à la circulation de façon temporaire, puis permanente. « On veut créer une atmosphère de quartier, presque de village », a indiqué le maire, Luc Ferrandez.

Ces projets émanent du programme lancé en 2014 par l’administration Coderre visant la création de rues piétonnes et partagées. Un montant de près de 1,7 million sera investi en 2017.