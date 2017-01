Les voitures AZUR du métro de Montréal mises hors service

La Société de transport de Montréal (STM) a retiré tous les trains AZUR de la circulation en attendant de comprendre la source du problème d’équipement qui a causé une panne majeure de service sur la ligne orange du métro ce week-end.

À 14 h 50 samedi, le service à dû être interrompu entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx, puis jusqu’à Plamondon.

La STM a constaté que des équipements sur la voie à la station Du Collège avaient été endommagés par le frotteur d’une voiture AZUR. Le frotteur est une pièce située sous les voitures de métro et qui permet le contact électrique des équipements.

Des dommages ont été constatés sur les trains AZUR et les MR-73; le problème ne concerne donc pas spécifiquement les nvx trains #stm — STM (@stm_nouvelles) 16 janvier 2017

Après inspection des trains en service, la STM a découvert que les frotteurs de plusieurs trains qui roulent sur la ligne orange — non seulement les AZUR, mais également les MR-73, dans une moindre mesure — étaient aussi endommagés.

La société s’explique mal la cause du problème et une enquête est en cours. Des caméras seront aussi installées sous les voitures pour tenter de comprendre pourquoi les frotteurs s’endommagent.

En attendant, les 12 trains AZUR dont dispose la STM ont été retirés par mesure de précaution. Pour leur part, toutes les voitures MR-73 ont été remises en service. Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, ignore quelle sera la durée de l’enquête. « Réparer un train, ce n’est pas compliqué, mais avant de remettre les AZUR en service, on veut déterminer la cause. On devrait la trouver relativement rapidement », a assuré M. Tremblay.

Le maire Denis Coderre a fait valoir que le service du métro de Montréal était l’un des plus fiables au monde, avec 12 arrêts de service de plus de cinq minutes par million de kilomètres parcourus, contre une moyenne de 22 arrêts pour l’ensemble des métros évalués dans le monde.

Après l’incident de samedi, le maire a rencontré des représentants de la STM, de Bombardier et d’Alstom afin d’obtenir des explications. « Je veux qu’on fasse preuve de transparence dans ce dossier. J’ai demandé d’avoir des réponses pour vendredi », a indiqué le maire.

« Il n’y a pas de problème de sécurité. Il y a un problème physique et technique. Et ce n’est pas une question de dire que les AZUR ne fonctionnent pas », a poursuivi M. Coderre.

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, a promis que des mesures seraient mises en place pour améliorer la communication avec la clientèle lors d’arrêts de service.