Montréal: la présidente du syndicat des cols bleus obtient 66% d’appuis

La présidente du Syndicat des cols bleus de Montréal, Chantal Racette, a obtenu l’appui de 66 % des membres qui ont participé, jeudi, à un vote de confiance. Mais les tensions demeurent vives au sein du syndicat et certains membres de l’exécutif croient que la présidente doit quitter ses fonctions.



De 6 h à 20 h, jeudi, 914 syndiqués se sont présentés à l’église Saint-Arsène, rue Bélanger, afin d’exprimer leur appui ou non à la présidente Chantal Racette, dont le leadership est contesté depuis des mois.



Mais ce scrutin, convoqué par la présidente, a fait l’objet de vives critiques. Le président national du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Mark Hancock, a indiqué par lettre mercredi qu’il n’approuvait pas la tenue de ce vote, qui ne respecte pas les statuts du syndicat car il a été lancé sans l’aval de la majorité des membres de l’exécutif.



Selon lui, le processus n’offre pas des « garanties suffisantes de transparence et d’équité procédurale ». « Je suis également préoccupé par le fait que cette convocation vise à remettre en question le résultat d’un vote tenu dans le cadre de l’assemblée générale annuelle des membres, laquelle est une assemblée souveraine. »



Rappelons que lors d’une assemblée générale le 10 décembre dernier, deux votes de confiance ont été tenus. Lors du second vote, 50,5 % des membres présents ont désavoué leur présidente. Celle-ci est toutefois restée en poste.