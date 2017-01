Montréal pourrait renoncer aux luminaires controversés

L’administration Coderre entend rendre sa décision la semaine prochaine au sujet des lampadaires DEL (diodes électroluminescentes), mais le maire a admis mercredi qu’il songeait à renoncer aux luminaires à 4000 kelvins (K) qui suscitent la controverse.

Montréal doit remplacer les luminaires des 132 000 lampadaires de son territoire et envisageait d’opter pour des DEL de 4000 kelvins, moins énergivores que les luminaires actuels. En avril 2016, la Ville avait mis en veilleuse son projet en raison de critiques, notamment celles de citoyens de L’Île-des-Soeurs où de tels luminaires ont été installés.

Effets sur la santé

Bien que la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal ait récemment statué que les DEL ne présentaient pas de risques pour la santé de la population, les doutes subsistent. Plusieurs villes au Canada et aux États-Unis, dont Toronto, Sherbrooke et Chicago, ont écarté les DEL de 4000 K afin d’opter pour des luminaires de 3000 K ou moins.

Les luminaires 4000 K émettent une lumière blanche comportant une part plus importante de lumière bleue susceptible de perturber le cycle du sommeil et soupçonnée d’être néfaste pour la santé.

En évaluation

« Je n’ai pas pris de décision », a indiqué mercredi le maire Coderre, qui se décrit lui-même comme un astronome amateur. « Il y a une question de sécurité, d’environnement et de santé. Le rapport de la DSP a suscité beaucoup de débats. […] Toronto et Chicago sont passées de 4000 K à 3000 K. Ils ont tiré la plogue. Le dossier n’est pas complété. La semaine prochaine, on va prendre une décision finale. On va prendre une décision éclairée. »