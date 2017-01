Des déneigeuses plus sécuritaires réclamées

En 2008 et 2009, quatre Montréalais avaient péri lors d’opérations de déneigement.

Six ans après la publication du rapport du coroner Luc Malouin sur le décès de quatre piétons happés par des camions de déneigement, l’opposition à l’Hôtel de Ville de Montréal croit qu’il faut exiger l’installation de dispositifs permettant de réduire les angles morts. Mais les associations de camionnage ne sont pas convaincues de l’efficacité de telles mesures.

En 2008 et 2009, quatre Montréalais avaient péri lors d’opérations de déneigement. Le coroner Luc Malouin avait qualifié leurs morts d’accidentelles, mais, selon lui, elles étaient évitables. Les quatre piétons se trouvaient dans l’angle mort des véhicules et les conducteurs ne les avaient pas vus avant de les heurter.

Le coroner avait alors suggéré que la Ville de Montréal et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) envisagent l’installation de miroirs convexes sur les véhicules, de même que des caméras et des systèmes de détection de mouvements. Si la Ville a depuis équipé tous ses camions de jupettes de protection, elle n’a pas exigé des déneigeurs de sécuriser leurs véhicules.

La Ville doit être plus exigeante, croit Projet Montréal. Lors de la prochaine assemblée du conseil municipal, le 23 janvier prochain, la chef de l’opposition, Valérie Plante, déposera une motion demandant à l’administration d’inclure dans tous les contrats de déneigement l’obligation pour les entrepreneurs d’installer des dispositifs de sécurité, tels que des miroirs convexes, des caméras et des protections latérales.

Des tests en cours

Les solutions miracles n’existent pas, rétorquent les entreprises de camionnage. « Il n’y a rien d’infaillible. Si vous ajoutez un miroir convexe, ça va aider à certains égards. Un miroir de Fresnel sur les fenêtres, ça peut être bien aussi. Mais les caméras, ça peut devenir une distraction pour les chauffeurs. Trop, c’est comme pas assez », explique Yvan Grenier, directeur général de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec. La poudrerie engendrée par les opérations de déneigement peut aussi réduire grandement l’utilité de caméras, signale-t-il.

L’Association nationale des camionneurs artisans exprime les mêmes réserves. Les miroirs convexes sont de plus en plus répandus même s’ils ne sont pas exigés, mais les barres de protection et les autres dispositifs n’ont pas fait leurs preuves, estime son président, Guy Laplante.

De concert avec la SAAQ et la Ville de Montréal, le MTQ a entrepris d’étudier l’installation de miroirs semblables à ceux dont sont dotés les autobus scolaires. « Les résultats sont attendus pour la fin de l’été 2017 », a indiqué Martin Girard, porte-parole du MTQ. Des tests sont également menés sur des protections latérales et des portes vitrées pleine longueur, a-t-il dit.

Ouverture d’Ottawa

L’administration Coderre estime avoir été proactive dans ce dossier en dotant tous les véhicules de la Ville de protections latérales. « La totalité des camions ont été équipés de ces dispositifs de sécurité, plus d’un an avant la fin de l’échéance », a fait valoir Marc-André Gosselin, attaché de presse du maire Denis Coderre. Selon lui, l’opposition ferait mieux d’appuyer les efforts de la Ville pour convaincre Ottawa et Québec d’implanter des normes pour les véhicules lourds, toutes catégories confondues.

Rappelons qu’en novembre dernier, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, s’était montré ouvert à l’idée d’imposer des protections latérales sur les camions après plusieurs accidents ayant impliqué des cyclistes.