Montréal et les joies du plein air…

Chers concitoyens et cher Omnimaire,

Je tiens à souligner une remarquable initiative de la Ville de Montréal, qui contribuera certainement à rehausser la participation aux activités de plein air pendant le festival Montréal en lumière et qui, de surcroît, cadre parfaitement avec l’organisation des festivités du 375e anniversaire de la fondation de la ville. Je parle ici de la fermeture du chalet d’accueil du parc Maisonneuve pour rénovations jusqu’au 17 février. J’ai constaté cet état de fait avec bonheur le 2 janvier, une journée d’hiver splendide. Quelle joie pour les skieurs et les patineurs que de chausser leurs bottes au grand air en mettant à profit le (trop) petit nombre de bancs qui ont été déployés à l’extérieur ! Tous rêvent de répéter l’expérience à moins 15. On a pensé à tout, puisqu’on a installé des toilettes temporaires où le confort sera total à 20 sous zéro…

Trêve d’ironie. Une telle ineptie n’en mérite pas tant. Est-ce que cette période n’est pas précisément le temps de l’année où le chalet d’accueil est réellement indispensable aux adeptes du plein air ? Qu’on y pense : il s’agit ici surtout de familles avec leurs enfants. On croirait que la Ville de Montréal aurait eu la décence d’aviser les citoyens de cette fâcheuse situation. Nenni. La fiche du parc Maisonneuve sur le site Web du « Réseau des grands parcs » ne mentionne rien du tout ! Une recherche plus large a fini par faire sortir… l’appel d’offres lancé l’été dernier — c’est bien la preuve qu’on a manqué de temps pour se préparer…

Quelqu’un reconnaîtra-t-il son erreur ?