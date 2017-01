Accusé d’avoir volé 200 000$ d’équipement, un ex-col bleu remboursera 4500$

On reprochait à ce col bleu d’avoir subtilisé des pièces en laiton associées à des compteurs d’eau pour ensuite les revendre à une entreprise de recyclage et empocher les revenus.

La Ville de Montréal obtiendra un dédommagement de 4500 $ d’un ex-col bleu soupçonné par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) d’avoir volé pour plus de 200 000 $ d’équipements de son ancien employeur.

En février 2015, à la suite d’une enquête de l’UPAC, des accusations de vol, de recel et d’abus de confiance avaient été déposées contre Jacques Lépine, qui occupait alors les fonctions de plombier industriel au Service de l’eau.

On reprochait à ce col bleu d’avoir subtilisé des pièces en laiton associées à des compteurs d’eau pour ensuite les revendre à une entreprise de recyclage et empocher les revenus. M. Lépine, qui travaillait pour la Ville depuis 1998, aurait agi seul.

De son côté, la Ville avait déposé un grief contre le Syndicat des cols bleus de Montréal.

Jacques Lépine a plaidé coupable aux accusations de vol et de recel en juin 2016. Il a cependant été acquitté de celle d’abus de confiance après discussions entre la poursuite et la défense. La Ville a pu récupérer des équipements recueillis par les policiers lors de leur enquête pour une valeur de 7130 $ et des négociations ont été entreprises afin qu’elle puisse obtenir un dédommagement de son ancien employé.

Quelques jours avant Noël, le comité exécutif de la Ville a donné son aval à une entente de gré à gré établissant à 4500 $ le montant que Jacques Lépine remboursera. La Ville n’a pas été en mesure, mercredi, de préciser la valeur des biens qui avaient été subtilisés par l’ancien employé. Reste que la somme conclue est bien inférieure à la valeur des équipements évoquée par l’UPAC en 2015, soit plus de 200 000 $.

La Ville assure que le montant obtenu est adéquat. Plusieurs éléments ont dû être pris en compte pour l’établir, dont la preuve détenue par la police ainsi que la capacité de payer de M. Lépine. La Ville avance aussi que des ressources importantes auraient été requises pour régler le dossier devant un arbitre. « Le règlement hors cours du grief patronal contre le Syndicat des cols bleus n’est pas un règlement à rabais. Il est pleinement justifié dans les circonstances », a indiqué par courriel Gonzalo Nunez, relationniste à la Ville.

Il ajoute que, depuis ces événements, le Service de l’eau a développé un plan afin de gérer de façon plus efficace son inventaire et accroître la sécurité de ses bâtiments pour éviter les vols, tel que recommandé par le Bureau du contrôleur général dans un rapport paru en octobre 2015. « La Ville ne peut tolérer que des fraudes soient commises aux frais des citoyens et des contribuables montréalais », a souligné Gonzalo Nunez. Le remboursement de 4500 $ de M. Lépine représente « une action prise par la Ville à titre dissuasif, pour indiquer que c’est tolérance zéro dans de tels cas », a-t-il dit.