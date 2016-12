Félins furtifs et fonctionnaires féroces

Rien ne symbolise mieux les difficultés de l’administration Coderre que le règlement sur le contrôle des animaux, adopté cet automne. Retour sur un feuilleton rocambolesque.

Le Devoir a dit tout le mal qu’il pensait des chiens de type pitbull. Les Montréalais n’ont pas à tolérer dans l’espace public ces races indésirables de chiens de combat, réputées pour leur propension à attaquer et même tuer des êtres humains sans la moindre provocation. Même s’il est imparfait, le règlement municipal adopté par la Ville de Montréal a sa raison d’être.

Le règlement permettra de sauver des vies, et il évitera que des enfants soient défigurés en toute impunité par des molosses indomptables. L’administration Coderre a raison de vouloir éliminer graduellement la présence de chiens de type pitbull sur son territoire et d’exiger que les propriétaires se soumettent à des contrôles plus stricts, afin que les chiens soient enregistrés, vaccinés et muselés. Cela tombe sous le sens. C’est la solution du moindre mal, à défaut de pouvoir agir sur l’irresponsabilité des propriétaires de chiens qui considèrent l’agressivité de « toutou » comme une vertu.

Depuis que la validité du règlement a été confirmée par la Cour d’appel, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) se livre à un chantage éhonté. À la fin du mois de mars, l’organisme cessera de s’occuper des chiens de neuf arrondissements de Montréal, en guise de protestation contre l’adoption du règlement. Il s’agit d’une mesure draconienne, alors qu’il existe une autre avenue dans une société de droit : poursuivre la contestation devant les tribunaux.

La SPCA n’est pas un lobby comme les autres. L’organisme assume, par contrat, des responsabilités normalement dévolues à une municipalité en matière de contrôle animalier. Dans le dossier des chiens de type pitbull, la SPCA fait peu de cas des conséquences de son activisme sur l’organisation des services à Montréal. Elle fait passer le bien-être et l’intérêt animal, qui constituent le coeur de sa mission, avant la sécurité des Montréalais, dont les élus municipaux sont les ultimes garants.

Dans ces circonstances, on comprend pourquoi la Ville de Montréal veut se doter d’une fourrière, en principe en 2018. Les Montréalais ne peuvent pas compter sur la SPCA ni le Berger blanc (un organisme montré du doigt pour le mauvais traitement des animaux par le passé) pour assurer la prestation d’un service public.

Il est tout à fait souhaitable, voire sain dans une démocratie, de compter sur des organisations de défense des droits des animaux. Seulement, leur militantisme ne fait pas bon ménage avec la prestation de services publics.

Les chiens ne sont pas les seules victimes du règlement sur le contrôle des animaux. Dans une décision sans queue ni tête, l’administration Coderre a décidé de frapper aussi sur les chats. Ce libertaire sans attache, volage et farouchement libre devra lui aussi porter sa médaille. Jusque-là, rien à redire. Toutefois, le chat pris en flagrant délit de flânerie sur le terrain d’un voisin sera traité comme un indésirable. Les chats de Montréal, voyez-vous, devront apprendre à rester sur leur terrain, sous peine d’une amende de 500 $ à 750 $. Quel fonctionnaire féroce — à défaut d’un autre qualificatif moins poli — a pu s’imaginer un seul instant que ces créatures, déifiées dans l’Égypte pharaonique, allaient s’abaisser à respecter la réglementation municipale de simples mortels ?

La propriétaire de la Clinique vétérinaire du Plateau Mont-Royal y est allée d’une remarque savoureuse au sujet de ce règlement. « C’est clair que le territoire de chasse du chat est déterminé par le chat et non pas le service des cadastres de la Ville de Montréal », a-t-elle dit.

Cette section du règlement, sortie de nulle part, vient apporter un remède pressant à un mal inexistant. Contrairement au chien fou qui mord, tue ou défigure, le chat qui se prélasse chez le voisin ne représente pas une menace. Qu’on le laisse dormir, et la sécurité du public sera assurée.

La vie municipale est parfois une enfilade de complots de salon et de pantalonnades dont le règlement « antichat » est une belle illustration. Le « dossier » des chats n’a fait l’objet d’aucun débat de société cette année, et pourtant, les félins sont tombés dans le même filet réglementaire que les pitbulls.

Espérons que le « gros bon sens », la vertu préférée du maire Denis Coderre, reprenne ses droits en 2017. Un chat n’est pas un pitbull.