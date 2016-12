La SPCA laisse tomber Montréal

La SPCA dit recevoir chaque année plus de 2000 chiens abandonnés, errants ou qui ont été saisis.

La SPCA n’offrira plus de services canins à Montréal à compter du 31 mars prochain en raison de l’entrée en vigueur du règlement interdisant les nouveaux pitbulls. Les neuf arrondissements qu’elle dessert devront donc se débrouiller autrement au printemps pour gérer les chiens errants et abandonnés.

En septembre dernier, la SPCA avait prévenu la Ville qu’elle cesserait d’assurer les services canins prévus dans ses contrats avec plusieurs arrondissements si Montréal allait de l’avant avec son règlement sur les chiens dangereux.

« La SPCA n’a d’autre choix que de cesser d’accepter par contrat des chiens puisque cela l’amènerait inévitablement à euthanasier en série des chiens en santé et au comportement irréprochable, ce qui est à l’encontre de ses valeurs et de sa mission », a indiqué l’organisme jeudi.

La SPCA, qui dit recevoir chaque année plus de 2000 chiens abandonnés, entend toutefois respecter les clauses des contrats touchant la gestion des autres animaux, comme les chats et les animaux exotiques.

Un plan B ?

À l’automne, la SPCA avait contesté la validité de certaines dispositions du règlement de la Ville sur le contrôle des animaux. La Cour supérieure avait suspendu les articles portant sur les pitbulls avant que la Cour d’appel annule cette décision, permettant l’entrée en vigueur de l’ensemble du règlement en attendant que la cour se prononce sur le fond.

La Ville de Montréal est demeurée vague, jeudi, au sujet de la suite des choses. Dans un courriel, elle a indiqué être en discussions avec les arrondissements concernés afin d’examiner différentes options : « La solution qui sera retenue visera à assurer la continuité des services animaliers dans ces arrondissements. »

La SPCA assure les services animaliers dans neuf arrondissements, parmi lesquels le Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie, Anjou, Montréal-Nord, le Plateau-Mont-Royal et Verdun.

En septembre dernier, l’entreprise Berger blanc avait dit être disposée à prendre la relève si nécessaire. « Nous, on est prêts. Plusieurs des arrondissements ont fait affaire avec nous pendant des années. Donc, ils pourraient revenir avec Berger blanc et on continuerait à mettre en application des parties de contrats », avait alors expliqué Pierre Couture, président du refuge.

M. Couture avait toutefois signalé que la Ville devrait lancer un appel d’offres si elle devait trouver un autre fournisseur. Berger blanc n’a pas rappelé Le Devoir jeudi.

La Ville de Montréal prévoit de se doter de sa propre fourrière, mais celle-ci n’entrera en fonction qu’en 2018.