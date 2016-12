Une enquête bidon

Le conseiller de Projet Montréal Alex Norris a bien résumé les lacunes de l’enquête administrative de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal sur la surveillance des journalistes.

« Quand j’étais journaliste, on disait qu’un article basé sur une seule source faisait un reportage qui ne valait pas grand-chose », a-t-il dit lundi.

Ce rapport est le fruit de trois consultations à huis clos au cours desquelles un seul témoin, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a vanté son efficacité et sa probité. Les élus membres de la Commission n’ont pas sollicité le point de vue d’experts indépendants. Des élus béats se disent satisfaits des procédures suivies par le SPVM, même si la police a épié et surveillé des journalistes pour faire avancer des enquêtes internes.

Ce rapport insensible à l’importance de la liberté de presse et à son corollaire, la protection des sources, s’achève sur une conclusion bête : c’est aux journalistes de réfléchir à la définition légale de leur métier. Et nous voilà invités à refaire un débat sur le statut professionnel des journalistes, alors que le problème ne vient pas des reporters, mais bien d’un maire sans gêne, Denis Coderre, qui a demandé à son chef de police de « checker » le chroniqueur Patrick Lagacé parce qu’il n’aimait pas se faire « checker » lui-même.

Petite parenthèse : les journalistes n’ont pas de statut professionnel aux États-Unis, ce qui n’a pas empêché de nombreux États d’adopter des lois sur la protection des sources. C’est une question de volonté politique, ce qui présuppose que le politique valorise la liberté de presse.

Les élus qui ont voté majoritairement pour l’adoption de ce rapport de complaisance ont abdiqué leur rôle de chiens de garde des institutions publiques. Heureusement qu’il y a encore Projet Montréal pour remettre les pendules à l’heure. « Toute cette affaire a les apparences d’ingérence politique dans les affaires opérationnelles du SPVM », a dit le conseiller Norris.

Ce nouvel épisode est en droite ligne avec la position défendue jusqu’ici par le maire Coderre et son chef de police, Philippe Pichet. Des juges de paix ont autorisé des mandats de surveillance, la démarche des policiers était donc parfaitement légale, avancent-ils. Tant pis pour la liberté de presse.

Il y a, chez MM. Coderre et Pichet, une insouciance quant à la liberté de presse et à la protection des sources qui n’est pas étrangère à leur volonté de contrôler et de centraliser la diffusion de l’information. C’est sur ce genre de personnages, et non sur les journalistes, que la commission d’enquête présidée par le juge Jacques Chamberland devra porter son regard.