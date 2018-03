Ottawa présente un projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu

Le gouvernement fédéral a dévoilé son projet de loi resserrant les règles sur les armes à feu ce matin, reprenant essentiellement les promesses libérales faites en campagne électorale.



Ainsi, les vérifications de sécurité menées pour déterminer si une personne est admissible à un permis d’armes à feu engloberont toute la vie du demandeur et pas seulement les cinq dernières années de sa vie comme c’est le cas actuellement. Les règles font en sorte qu’on regarde si le demandeur a été déclaré coupable ou absous de certaines infractions (harcèlement criminel ou trafic de drogues) ou encore s’il a été traité pour une maladie mentale caractérisée par l’usage de la violence. On précise bien toutefois que ces vérifications ne sont pas binaires, c’est-à-dire que les autorités disposent d’un certain droit de regard faisant qu’un demandeur ne sera pas de facto exclu pour toute sa vie si l’un ou l’autre de ces scénarios s’est déjà produit.



L’autre changement apporté obligera tout vendeur à vérifier que son acheteur détient un permis d’arme à feu avant de procéder à la transaction. Cette obligation s’applique même aux vendeurs privés. Les conservateurs l’avaient rendue optionnelle.



Les entreprises qui vendent des armes devront conserver des registres de leurs ventes d’armes indiquant quelle arme a été vendue à quel individu. De tels registres ont existé de 1979 à 2005. Le registre des armes à feu s’est substitué par la suite à de tels registres privés. Ottawa les rétablit donc. Ils ne seront pas accessibles au gouvernement, mais les forces de l’ordre pourront les consulter avec un mandat judiciaire afin de retracer des armes ou le propriétaire d’une arme liée à un crime.



Par ailleurs, les libéraux renversent une réforme apportée par les conservateurs de Stephen Harper qui faisait en sorte qu’une personne à qui l’on permettait d’acquérir une arme à autorisation restreinte ou prohibée obtenait de facto le droit de la transporter où bon lui semble. Les libéraux limitent cette autorisation automatique pour le transport de l’arme du magasin au domicile de l’acheteur et du domicile au champ de tir. Tout autre transport devra obtenir une autorisation spécifique.



Enfin, Ottawa rétablit le pouvoir de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de classifier les armes (déterminer s’il s’agit ou non d’une arme à autorisation restreinte ou prohibée). Frustrés que la GRC ait rehaussé la classification d’une arme très populaire (Swiss Arms), les conservateurs lui avaient retiré ce pouvoir en 2015 pour le remettre entre les mains des politiciens. Les conservateurs avaient rabaissé la classification des Swiss Arms et des CZ-858.



Notons enfin qu’avec ce projet de loi, Ottawa confirme qu’il transférera au Québec les données sur les Québécois qu’il reste dans le défunt registre fédéral des armes à feu.

Les trois classes d’armes à feu au Canada — Les armes à feu sans restriction (les carabines et fusils)



— Les armes à feu à autorisation restreinte (les armes de poing et certains fusils semi-automatiques)



— Les armes à feu prohibées (les armes de poing avec canon et les armes automatiques)



* Les armes sont classifiées selon les définitions inscrites dans le Code criminel et les règlements correspondants pris par décret. La Presse canadienne