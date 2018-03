Des Casques bleus canadiens au Mali

Photo: Guillaume Bourgault-Côté Le Devoir

Le Canada va envoyer des troupes et des hélicoptères pour participer à la mission de maintien de la paix au Mali d’ici l’automne. Selon des informations obtenues par l’Agence France-Presse et Radio-Canada, le gouvernement a confirmé officiellement sa participation aux Nations unies vendredi. Ottawa avait annoncé au Sommet de Vancouver, en novembre dernier, son intention d’offrir une force d’intervention rapide de 200 militaires, sans donner plus de détails sur leur lieu d’opération. La participation promise par le gouvernement Trudeau devait aussi comprendre 21 millions de dollars pour accroître le rôle des femmes au sein des Casques bleus. Les détails doivent être annoncés lundi par le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan.