Une ministre donne naissance à un enfant, une première

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Ottawa — La ministre fédérale des Institutions démocratiques, Karina Gould, a marqué l’histoire cette semaine en donnant naissance à un garçon. Elle est devenue la première membre du cabinet à enfanter en poste et à prendre un congé de maternité. La ministre Gould a annoncé sur les réseaux sociaux vendredi qu’elle et son mari, Alberto, avaient accueilli un petit garçon, Oliver, plus tôt cette semaine. Rien n’est prévu dans les règlements du Parlement pour les congés parentaux des députés. Ils peuvent cependant s’entendre avec leur parti pour s’absenter au-delà des 21 jours de congé de maladie qui leur sont alloués. Mme Gould devrait s’absenter au moins jusqu’au mois de mai. Sheila Copps était devenue la première députée en fonction à donner naissance à un enfant en 1986.